¿Cuánto dinero ganó Uruguay por su participación en la Copa América?

La selección uruguaya se llevó de esta Copa América de Brasil 2019 una suma importante que podría haber sido mayor de haber clasificado el sábado, en el encuentro ante Perú, a las semifinales del certamen.

Solamente por participar, el equipo de Óscar Tabárez percibió US$ 4 millones en concepto de preparación, logística y participación.

A su vez, por el hecho de haber clasificado a los cuartos de final, sumó otros US$ 2 millones.

Debido a ello, los celestes de Tabárez consiguieron US$ 6 millones en esta Copa América de Brasil 2019.

Claro que eso se podría haber aumentado en caso de haber superado esa fase y de haber alcanzado las semifinales.

En ese contexto, el cuarto de la Copa se lleva US$ 7 millones, el tercero US$ 8 millones, el segundo US$ 9 millones y el ganador del certamen se lleva US$ 11,5 millones.