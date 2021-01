¿Qué dijo Decurnex sobre reconsiderar la renovación de Chory Castro?

Varios hinchas de Nacional pidieron este jueves a la noche, durante la final del Torneo Intermedio que los albos jugaron ante Wanderers, que los dirigentes revean la decisión de renovarle el contrato a Gonzalo Castro, quien finalizó su vínculo con el club el 31 de diciembre.

Al ver el rendimiento del equipo, varios bolsos se manifestaron en las redes para pedir la vuelta del delantero y algunos utilizaron el hashtag #llamenalChory.

Tras el partido y el nuevo título para los de La Blanqueada, el presidente de Nacional, José Decurnex, fue consultado sobre si la directiva tricolor podía reconsiderar la situación del futbolista.

“Es un tema que para nosotros está laudado”, dijo el titular albo a Pasión Noticias, de VTV.

De todas formas, señaló que el tema será analizado en la próxima reunión. “Tenemos directiva el lunes, conversaremos, analizaremos… Yo ayer escuché las declaraciones del Chory, yo tuve una charla muy larga con él, con Balbi también, y el lunes hablaremos un poquito de ese tema”, agregó Decurnex.

El pasado 30 diciembre, al referirse a la no renovación de Castro y los otros futbolistas que finalizaron su contrato, a excepción de Felipe Carballo, el único que sigue, el titular del club dijo que la institución no podía "hacer ninguna excepción" tras analizar el hecho de indisciplina que protagonizó el plantel.

Ahora, si bien señaló que el asunto del Chory está “laudado”, dejó planteado que tratarán el tema en el consejo directivo el lunes.

En el plano meramente deportivo, el entrenador de Nacional, Jorge Giordano, manifestó el pasado domingo que la salida de Castro era “una decisión de riesgo” para el club y días antes había señalado que el trinitario era un jugador de “mucha categoría”.

El técnico también había manifestado que el club había seguido una línea de análisis y en base a ellas se tomaron las decisiones de las no renovaciones.

Las lágrimas del Chory

Castro habló el pasado miércoles por primera vez luego de su salida del club y del episodio de inconducta que se vivió en la burbuja de Nacional el pasado 13 de diciembre. El futbolista reconoció que cometieron un error y lloró al aire.

“Nos equivocamos los jugadores y parte de los que había ahí", expresó en declaraciones a radio Sport 890. "O mayor o menor culpa, todos la tenemos. Cada uno sabe qué hizo, qué no hizo, dónde estaba o dónde no estaba", enfatizó.

Cuando se le consultó por las sensaciones de no haber renovado su contrato, el Chory rompió en llanto. Por su condición de hincha del club y por la forma en que se fue del club: "Hasta el 30 (de diciembre), que tuve una reunión donde me informan que no iba a renovar, nunca nadie me insinuó que iba a renovar. Venía con una sensación rara, había compañeros que antes de la burbuja ya habían renovado. El 13 jugamos el clásico y nadie me dijo nada, tenía esa duda. Los hechos que pasaron dieron pie. Cuando me dicen 'no te vamos a renovar porque tomamos la decisión de que todos los que estaban en la burbuja y terminan el contrato no se van a renovar', como soy un empleado no pude hacer más nada. Hablé con Decurnex y Balbi, fue una charla de media hora, 45 minutos y me dijeron que no se iban a hacer excepciones".

De los 12 contratos que vencieron el 31 de diciembre, el club no renovó a 11 y extendió el vínculo de uno, por tres años a Felipe Carballo.

El Chory también dejó en claro que no cerrará la puerta a una posible vuelta al club. "Es el equipo que yo amo, ahora lo veo lejos dadas las circunstancias. Ya veremos si Nacional va a abrir esa puerta o no, pero igual no voy a negarme a seguir jugando al fútbol", manifestó.

"Cómo se dio la situación uno pensó: '¡qué mal te vas!' No es una echada, pero es una no renovación. Pero la gente me hizo sentir otra cosa, y eso no se paga con nada, loco", agregó el delantero en el momento donde se quebró por el llanto.

Las declaraciones y la emoción del futbolista llegaron a los hinchas, los que volvieron a manifestarse para pedir su regreso, lo que se potenció en el partido de este jueves, principalmente en el primer tiempo cuando el equipo no tuvo buena generación ofensiva.