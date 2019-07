¿Qué posición tendrán los candidatos con el prerreférendum contra la lay trans?

El domingo 4 de agosto irán a votar quienes buscan derogar la Ley Integral para Personas Trans (conocida como ley trans) mediante un prerreferéndum. Esa instancia ha generado polémicas y debates y, en pleno año electoral, el dedo apunta hacia las principales figuras de los partidos: ¿qué harán los candidatos a la Presidencia al respecto?

El caso de Daniel Martínez y el de Pablo Mieres es el más claro: el Frente Amplio y el Partido Independiente ya votaron en bloque a favor de la ley cuando el asunto fue discutido en el Parlamento. El senador, sin embargo, planteó sus discrepancias con algunos artículos.

"Vamos a votar negativo tres cuestiones que no vamos a acompañar. La primera tiene que ver con la consideración de las personas menores de edad, los menores de 18 años. Y esto no tiene relación con el colectivo trans sino con un valor más general que además es consistente con nuestra postura, particularmente cuando se trató el plebiscito para la baja de imputabilidad", expresó en referencia al inciso 3° del artículo 6°.

En ese sentido, Mieres no votó el artículo que permite el procedimiento del cambio de nombre sin autorización de los padres así como el artículo sobre la posibilidad de realizar un tratamiento de hormonización sin autorización de los padres.

En la misma sintonía se presentó el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, con la diferencia de que el blanco votó en contra de la ley en su generalidad. Consultado por Radio Uruguay durante la campaña electoral por el prerreferéndum, Lacalle Pou dijo que ahora ya "es ley" y, por lo tanto, no la tocará.

"Es una ley que, si bien yo voté en contra en general y de 24 artículos voté 14 a favor, no me parece que tengamos que hacer revisionismo. Si bien obviamente no estoy de acuerdo en la hormonización de menores y algunos otros beneficios, no votaría (el prerreferéndum)", dijo a Radio Uruguay luego de un acto en Rocha en mayo.

El colorado Ernesto Talvi, por su parte, tiene los mismos cuestionamientos sobre algunos artículos pero, a diferencia de los otros candidatos, buscará derogarlos pero no mediante este prerreferéndum. "Cuestionamos algunos artículos de la ley, vamos a tratar de cambiarlos por ley", sostuvo en rueda de prensa luego de un acto en el Club Aguada también en mayo.

De todas formas, explicó que acompaña los dichos del cardenal Daniel Sturla sobre ese asunto. El arzobispo de Montevideo había dicho que la Iglesia Católica “debe estar del lado de los que sufren”. El colorado citó a Sturla y lanzó: "Ciudadanos va a estar siempre del lado de los que sufren y esta población es una población muy castigada, muy discriminada, muy sufrida".

El excomandante en jefe del Ejército y actual candidato a la Presidencia, Guido Manini Ríos, manifestó que probablemente vaya a votar para permitir que haya una discusión de este tema a nivel nacional, pero el partido Cabildo Abierto no ha tomado posición en su totalidad.

En cuanto a la derogación de esta ley así como la que despenaliza el aborto, el partido no tiene definida su intención en caso de que llegue al poder. "Creemos que es importante la regulación de las leyes, más que las leyes en sí mismas, por lo que también puede haber cambios por ahí", dijo Aldo Velázquez, uno de los coordinadores programáticos del partido a El Observador.

¿Quienes estuvieron a favor y en contra en el Parlamento?

Cuando el proyecto se votó en el Senado, los votos afirmativos a la ley en su generalidad solo vinieron de filas frenteamplistas e independientes. Todos los senadores blancos y colorados se opusieron al proyecto.

En la cámara de Representantes, en cambio, la realidad fue otra. Los diputados del Partido Nacional Elisabeth Arrieta, Wilson Ezquerra, Edmundo Rosselli, Gloria Rodríguez, Gustavo Penadés y Alejo Umpiérrez, los legisladores colorados Ope Pasquet, Adrián Peña y Valentina Rapela, el legislador de Unidad Popular Carlos Pérez y el excolorado Fernando Amado alzaron sus manos en apoyo.

La ley aprobada reconoce las diferencias entre identidad de género y expresión de género, y establece determinados derechos para las personas transgénero, como la obligatoriedad de llenar un 1% de las vacantes en el Estado con ellos, el otorgamiento de pensiones reparatorias para aquellos violentados durante la última dictadura.

El aspecto más polémico es que permite la posibilidad de hormonizar a un menor de edad, incluso y en última instancia sin el consentimiento de los padres. Lo que no admite la norma es que los menores puedan realizarse intervenciones quirúrgicas irreversibles. Los menores tienen que tener el permiso de un representante legal, que no necesariamente tiene por qué ser uno de sus padres. Las personas mayores de edad, en cambio, podrán acceder a todo “aquello que se vincule a la adecuación del cuerpo a la expresión de género”, según informa el Mides en su página web.

Detalles electorales

Serán 3.676 los circuitos que estarán disponibles para sufragar (aproximadamente la mitad que se instalaron en las elecciones internas) donde trabajarán 11.028 funcionarios y escribanos públicos (y sus respectivos suplentes) el 4 de agosto. Cada mesa de votación abarcará a 800 inscriptos habilitados para votar y será custodiada, como siempre, por un integrante de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.

El horario de adhesión será de 8 a 19:30 horas y no habrá transmisión electrónica de resultados. Se digitarán los resultados en las oficinas electorales departamentales una vez que los miembros de las comisiones receptoras de votos entreguen las urnas y copias de las actas de escrutinio.

Para que la votación sea exitosa y la intención de derogar la ley pase a referéndum se requiere la adhesión de al menos el 25% de los habilitados. Esto es alcanzar las 672.938 adhesiones. Si ese número se llega a alcanzar, el referéndum no se desarrollará el día de las elecciones nacionales de octubre, ni del posible balotaje en noviembre, sino en una fecha posterior que la Corte Electoral establecerá.

Esta instancia se llevará a cabo porque el ex precandidato del Partido Nacional Carlos Iafigliola y el diputado blanco Álvaro Dastugue juntaron 69.360 firmas (14.360 más de las 55.000 necesarias) que habilitaron el pre referéndum.

En este link se puede consultar, colocando serie y número de credencial, el circuito donde le corresponde a cada habilitado ir a votar.

El pre referéndum según la INDDHH

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió este lunes un comunicado donde, luego de plantear las bondades de la norma, expresa que derogarla "implica desconocer los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos".

Derogar la ley, según dicen, desconoce "gravemente" las obligaciones asumidas por nuestro país uruguayo en materia de defensa, protección y promoción de los derechos humanos ya reconocidos por el Estado uruguayo.