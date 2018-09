El presidente de comité de regularización que intervino la semana pasada la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, comenzó el miércoles una serie de reuniones con los clubes de Primera División para conocer de primera mano sus principales preocupaciones y comenzar a tender puentes de acuerdo para llevar a cabo sus funciones.

Uno de los temas que Bordaberry tocó con los clubes fue la renovación del entrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez.

“Ellos han sido delicados ya que nos parecería mal que lo decidan solos, por eso van a consultar a los clubes porque evidentemente es un tema que no puede esperar tantos meses. Me parece bien el camino que tomaron y Pedro me consultó al respecto a lo que le dije que yo primero iba a consultarlo con la directiva pero que seguramente nuestra respuesta por la continuidad fuera positiva”, dijo a Referí Jablonka.

Tucci, por su parte, también respaldó el proceso de Tabárez pero planteó algún matiz acompañado de ideas con respecto al rubro económico.

“Sin dudas que el ciclo de Tabárez es un ciclo muy exitoso, de eso no caben dos opiones al respecto, ha sido muy bueno y creo que hay que renovarlo porque es una tema que funciona bien en la AUF. Pero también creo que habría que rever el tema salarial porque me parece algo alto para nosotros”, dijo a Referí.

“Creo que por su capacidad, Tabárez nos puede dar una mano en otras áreas del fútbol trabajando con su liderazgo, por ejemplo en transmitir lo que propone con la selección a los clubes o a las escuelas, es decir buscar alguna contrapartida distinta para un desembolso tan importante para la AUF”, agregó el titular de River Plate.

Así el comité empieza a trabajar la renovación del Maestro.

Señales positivas, pero con los tantos claros

“Fue una buena reunión, Bordaberry nos transmitió sus objetivos, el cometido de su comisión, charlamos estamos viendo el fútbol y las posibles salidas que pueden existir. Hay muy buena voluntad de buscar acuerdos, de buscar puntos de unión para poder avanzar y está muy bien, aunque le manifestamos que no estamos de acuerdo con la intervención y eso es claro”, dijo a Referí el presidente de River Plate Willie Tucci.

“Vamos a tratar de que mientras no haya resolución ir encontrando soluciones. Es la línea a seguir. Fue un primer paso para intercambiar ideas, ver cuáles son los puntos fuertes de los 10 clubes que recurrimos ante el TAS, más seis de la Segunda Divisional y varios de la Segunda B Nacional”, dijo Tucci.

Los 10 clubes que el martes pasada la hora 18 recurrieron vía mail ante el TAS por la intervención de FIFA –a través del abogado brasileño Eduardo Carlezzo– fueron Defensor Sporting, Danubio, Boston River, Cerro, Fénix, Liverpool, Progreso, Racing, River Plate y Wanderers, junto a Juventud, Central Español, Miramar Misiones, Cerro Largo y Villa Teresa de Segunda División.

“Fue una presentación, charlamos y fue muy buena desde el punto de vista de conocernos, pero le dejamos en claro que estamos en un grupo de 11 clubes que tomamos resoluciones entre todos y que estamos en contra de la intervención y esperamos un fallo favorable aunque eso no quita que cuando nos llame vamos a conversar, el punto de partida es que estamos en desacuerdo, ese conjunto de clubes tiene claro que tiene postulados fundamentales como que las elecciones de la AUF deben hacerse en las condiciones que establecía el estatuto anterior y que también queremos una auditoria de la AUF externa, es decir internacional”, dijo a Referí Daniel Jablonka, presidente de Defensor Sporting.

Jablonka habló de 11 equipos y node 10 porque Atenas no firmó el recurso ante el TAS pero sí tiene afinidad en la mayoría de los temas con los demás clubes.

El pasado fin de semana, Bordaberry admitió que la cuestión del estatuto se mezcló con lo electoral y ese fue una de las principales causas de la crisis que derivó en la intervención: “Con el contenido del estatuto había un consenso importante. Creo que se mezcló lo electoral con la aprobación del estatuto. Es como proponer una reforma constitucional del sistema electoral a 10 meses de las internas. Eso hace sospechar de que lo quieren hacer para tomar ventajas”.

“Eso lo dijimos en primer momento no queda bien cambiarlo, si hay 10 u 11 clubes con una postura tan marcada queda claro que el ejecutivo anterior no iba a tener los votos suficientes para seguir al frente de la AUF; nos parecía mal cambiar el estatuto de cara a las elecciones y más cuando teníamos plazo hasta el 2 de diciembre dado por FIFA. Es más, el 21 de agosto se interviene a través de un mail mandado por FIFA con una firma que fue la misma que el 31 de julio dio el plazo hasta el 2 de diciembre para aprobar los estatutos, sin decir que los candidatos se sometieron a los exámenes de idoneidad solicitados por Conmebol”, expresó Jablonka.

Fuera de esta movida de clubes quedaron Nacional, Peñarol, Rampla Juniors, Torque y El Tanque Sisley que ya tiene el descenso decretado.

Los 11 clubes se volverán a reunir la semana próxima y siguen minuto a minuto el curso que el TAS le puede dar al reclamo solicitado para el cual pidieron un proceso abreviado para tener un fallo a mediados de octubre.