A Lacalle Pou le reclamaron expropiaciones en Rocha, él dijo que las analizará y un exintendente del FA salió al cruce

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró en la mañana de este lunes en La Paloma un parador en la playa El Cabito. Tras el evento, vecinos del lugar le reclamaron las expropiaciones de 27 terrenos sobre la faja costera, tal como se estableció en una ley aprobada en 2002.

El mandatario dijo que esos reclamos los va "a atender razonablemente". “Si en todos estos años no se expropió por parte del gobierno anterior (del Frente Amplio) me imagino que no fue por mala voluntad, por desconocer, sino habrá sido un tema económico o de derecho de propiedad", declaró.

La respuesta de Aníbal Pereyra

Camilo dos Santos

Sobre este asunto, el exintendente de Rocha el frenteamplista Aníbal Pereyra dijo que sí hay terrenos adquiridos por el Estado. Y agregó: que el presidente "no se dio cuenta de que estaba inaugurando una bajada que era un terreno expropiado" por la gestión anterior en la Intendencia de Rocha.

Pereyra agregó que "algo de lo que la ley estableció se llevó a cabo". No obstante, añadió que en esa norma (Ley 17.551 "Medio Ambiente - Turismo- Faja Costera" aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle) "no se determinó quién se hacía cargo de la expropiación", en referencia a las indemnizaciones de los expropiados.

"Las intendencias nunca van a tener los recursos para poder hacerlo. Por lo tanto, no se hizo porque no se dispusieron los recursos a nivel nacional", indicó Pereyra.

Además agregó que desconoce cómo el presidente va a "hacer cumplir" la ley ya que según comentó la justicia determinó que "los plazos para la expropiación ya han expirado".

Lacalle se refirió durante el evento a que de los 27 padrones a expropiar en uno solo se autorizó una construcción edilicia.

Pereyra admitió esa autorización y dijo que fue basada en que "el dueño del terreno" disponga "un porcentaje del terreno para la bajada a la playa" y construya "bajo las normas y las exigencias ambientales".

Otras críticas a Lacalle Pou

Lacalle Pou dijo en el evento que el que redactó el proyecto de ley fue el exlegislador blanco José Carlos Cardoso. Pereyra opinó que es un error, ya que el proyecto fue redactado por el frenteamplista Artigas Barrios. "El diputado José Carlos Cardoso no trabajó en esa ley porque no era diputado", detalló Pereyra.

Se Presidente @LuisLacallePou ante el mensaje dado esta mañana en La Paloma rescato y apoyamos el anuncio de ejecutar la obra del saneamiento en la zona,sobre la ley que expropia terrenos sobre la faja costera se olvidó de nombrar quién trabajó➕️ese proyecto Artigas Barrios👇 — Aníbal Pereyra (@Anibal_Pereyra_) August 29, 2022

Pereyra cuestionó las afirmaciones que Lacalle hizo sobre las obras del Canal Andreoni, una vía fluvial, que atraviesa el balneario La Coronilla, en Rocha. El mandatario explicó que en 2014 se ejecutó el proyecto y en este período, bajo la administración del nacionalista Alejo Umpiérrez, "se están haciendo".

Sobre ello, Pereyra dijo "se están haciendo" porque la administración anterior ejecutó tres etapas de ese proyecto y "dejó la adjudicación" iniciada para que comenzara en este período, que comenzó un año más tarde de lo que tendría que haber empezado. "Hay que decir las cosas como son, no como a uno le guste que sean", reclamó el exintendente de Rocha.