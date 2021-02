Fútbol > FÚTBOL DE LUTO

Abogado de la familia del Morro: "desmiento absolutamente que no veía a la hija"

Gumer Pérez, abogado de la familia de Santiago "Morro" García admitió a Referí que la fiscal que atiende el caso caratulado como suicidio no descarta que exista la figura de la instigación al suicidio y que no es cierto que él no veía a su hija