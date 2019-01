Adeom posterga asamblea y sigue el paro de recolección de basura

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) postergó una asamblea que tenía prevista para este miércoles de tarde para decidir si mantenía el paro, situación que viene afectando la recolección de residuos en la capital desde el 31 de diciembre en la mañana, cuando se declararon en conflicto.

La decisión de postergar la asamblea se debió a que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) accedió a mantener una reunión con el gremio para tratar la denuncia de acoso laboral a una funcionaria del sector de Limpieza, motivo por el cual iniciaron el paro. La asamblea quedó postergada para este jueves, una vez que finalice la reunión con las autoridades departamentales.

El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Eduardo Brenta, dijo a El Observador que la solicitud del sindicato para reunirse fue realizada el 31 de diciembre pero que desde la comuna entendieron que no era posible recibirlos ese día ni el siguiente, por lo que la reunión se agendó para este jueves.

"Ellos (el sindicato) están planteando la remoción de una funcionaria que ha sido acusada de acoso laboral. Como hay un procedimiento establecido que tiene que ver con las garantías del debido proceso, se dispuso una investigación administrativa a los efectos de confirmar si efectivamente se configuraba esa acusación. Esa investigación está en curso y nosotros, mientras, no vamos a tomar ningún eventual traslado porque sería prejuzgar una situación que no se ha dilucidado. Ya le respondimos a Adeom que eso no correspondía y que no lo íbamos a hacer", aseguró Brenta.

"En la reunión de mañana se van a analizar los temas que allí sean planteados, partiendo de la base de que buena parte de ellos ya han sido respondidos y otros están en proceso de ser respondidos", sostuvo el jerarca. "Con respecto a lo de la trabajadora, la intendencia ya respondió de forma totalmente clara que no lo va a hacer, hasta que no culmine el proceso correspondiente con las garantías para todas las partes", agregó.

Contenedores desbordados

Según el reporte de levantamiento de basura en contenedores que publicó la IMM el 31 de diciembre, aún restaba por recolectar el contenido del 21% de los contenedores de toda la ciudad (2.634 contenedores).

En el municipio F solo el 36% de los contenedores fue recolectado, mientras que en el municipio E aún queda el 39% de los contenedores (705) sin haber sido objeto del trabajo del sector Limpieza de la comuna. En el Municipio CH se levantó basura en 1.112 contenedores y restaba hacerlo en 360. En el Municipio B, por su parte, el 100% de los contenedores había sido limpiada, ya que cuenta con servicio tercerizado.