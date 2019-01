Aguada-Goes, un clásico con mucho en juego

Aguada y Goes jugarán este viernes a la hora 21.15 en el Palacio Peñarol por la 22ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol en un clásico cargada de emociones y con mucho en juego.

En primer lugar, a la fecha, ambos se encuentran fuera de los seis primeros puestos que aseguran el pasaje a la Liguilla y ya presencia para disputar los playoffs.

Ambos están técnicamente igualados si bien Aguada figura con dos puntos menos en la tabla si no se computa su partido contra Atenas donde gana por 11 puntos a falta de dos minutos y fracción y debe reponer con libres. Ese partido fue suspendido por la caída del jugador de Atenas Alex López en cancha de Aguada en una acción que conmocionó a todos los espectadores.

Goes debe un partido con Trouville, suspendido por humedad, y Aguada uno con Malvín, pospuesto por la participación del playero en la Liga de las Américas.

Además, será el primer clásico para Germán Cortizas como entrenador. El DT de las formativas del club llegó en lugar de Fernando "El Hechicero" Cabrera, cesado tras irregular campaña, y desde su arribo el equipo le ganó a Verdirrojo, Sayago y a Nacional. Si gana el clásico puede quedarse al frente del equipo hasta el fin del certamen.

Goes tiene a su favor el hecho de haber ganado el último clásico con un Fernando Martínez brillante: 20 puntos y asistencias.

Las estadísticas ahora dicen que de los últimos 10 clásicos Aguada ganó seis y Goes cuatro. Y de los últimos tres, dos se fueron para Plaza de las Misiones.

Goes viene de perder con Biguá que le cortó una racha de tres victorias consecutivas.

Últimos 10 clásicos

Liga 2018-2019

Primera rueda: Goes 76-67

Liga 2017-2018

Liguilla: Aguada 76-63

Clausura: Goes 80-73

Apertura: Aguada 70-65

Liga 2016-2017

Clasificatorio: Aguada 85-71

Fecha lanzamiento: Aguada 62-57

Liga 2015-2016

Clasificatorio: Goes 78-67

Liga 2014-2015

Súper Liga: Aguada 81-61

Súper Liga: Goes 74-61

Clasificatorio: Aguada 103-94

La hinchada de Aguada ingresa por la calle Minas y la de Goes por Magallanes. No se venden entradas en el Palacio Peñarol.

Este viernes se abre la venta de entradas para todo público en Aguada (que hasta ahora solo le vendió a socios). Se pueden comprar en RedPagos o tickantel a $ 250 (primer y segundo anillo) o $ 350 (platea baja). Los socios de Goes (local) pagan $ 100.