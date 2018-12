Aguada y Defensor Sporting se recuperaron

Con tres partidos prosiguió este martes la disputa de la 13ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que Aguada y Defensor Sporting volvieron a la senda ganadora mientras que Goes sigue ganando con un solo extranjero.

En la inauguración de su nuevo piso flotante, Aguada derrotó ajustadamente a Biguá volviendo a jugar de locatario después de un año y tres meses.

El equipo de Fernando "El Hechicero" Martínez parecía tener el partido bajo control entrando al último cuarto 11 puntos arriba (66-55). Sin embargo, el elenco de Villa Biarrtiz se le vino al humo liderado por Martín Osimani (17 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes). Pero libres de Federico Bavosi sobre el final le aseguraron el triunfo al aguatero que venía de perder con Goes, ganarle a Welcome y caer ante Trouville y Hebraica Macabi.

Andrew Feeley fue el goleador de Aguada con 17 puntos, seguido de Demian Álvarez con 12. Ricardo Glenn aportó 10 rebotes y nueve puntos contra su exequipo. El goleador de la noche fue Cameron Forte con 23 puntos.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Luego de perder contra Welcome y Trouville, Defensor Sporting se recuperó ante el rival más encumbrado: Malvín. En duelo atrasado de la novena fecha y que fuera suspendido dos días consecutivos por la humedad de la cancha de Welcome, el fusionado ganó el pico de un partido suspendido en el primer cuarto por 93-79.

Los tres extranjeros del equipo de Álvaro Ponce llevaron la voz cantante: Anthony Jonson con 20 puntos, Patrick Sanders con 19 y Corin Henry con 18.

En Malvín Nicolás Mazzarino marcó 22 puntos con cinco de siete en triples.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Malvín se reforzó con Sebastián Vázquez, cortado recientemente por Olímpico de La Banda de Argentina.

Goes, por su parte, le ganó 83-75 a Verdirrojo en cancha de Larre Borges jugando otra vez con un solo extranjero, Rick Jackson, quien retornó tras dejar una muy buena impresión la pasada temporada.

Nicolás Borsellino fue descollante con 23 puntos y 17 rebotes. Misma cifra de capturas logró Jackson. Fernando Martínez sigue a gran nivel: 19 puntos y 8 asistencias.

Mirá las estadisticas completas del partido.

Posiciones

Nacional 22 (9 ganados, 4 perdidos)

Defensor Sporting 21 (9-3)

Aguada 21 (8-5)

Olimpia 21 (8-5)

Hebrica Macabi 20 (8-4)

Malvín 20 (8-4)

Goes 20 (7-6)

Trouville 20 (7-6)

Urunday Universitario 19 (7-5)

Biguá 19 (6-7)

Atenas 19 (6-7)

Sayago 14 (1-12)

Welcome 12 (3-10)

Verdirrojo 11 (2-11)

Resumen de la 13ª fecha

Sábado

Sayago 81-86 Malvín

Lunes

Olimpia 87-82 Welcome

Urunday Universitario 77-82 Trouville

Atenas 70-84 Nacional

Martes

Verdirrojo 75-83 Goes

Aguada 79-77 Biguá

Miércoles

Hora 20.30, Defensor Sporting-Hebraica Macabi en Welcome

Martes, atrasado de la 9ª fecha

Defensor Sporting 93-79 Malvín