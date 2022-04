Agustín Alonso, el malla oro que reparte papas y que sorprendió al ganar la Vuelta

"El día menos pensado”, escribió en sus redes el Club Ciclista Ciudad del Plata el domingo, luego de conquistar su primera Vuelta Ciclista, parafraseando el título de la docuserie del equipo español Movistar-Team. Y en esa línea, podría decirse que Agustín Alonso, el ganador de la Vuelta, fue el campeón menos pensado.

El ciclista de 26 años, de Libertad, San José, fue la gran sorpresa al tomar la malla oro en el segundo día de etapas y mantenerla hasta el final, con el respaldo de sus compañeros, entre los que había otros candidatos al título.

En su segunda Vuelta y en su tercer año en Ciudad del Plata, un equipo con cinco años de vida, Alonso celebró a lo grande en la llegada en 18 de Julio.

Ha sido una semana de festejos y mucha prensa. El miércoles recién volvió a tocar la bici “para acomodar un poco el cuerpo”. “Desde que llegué el lunes a casa, no he parado, con llamadas, ir de un lado a otro... Es un momento muy lindo, por suerte la gente se sigue acordando del ciclismo, y estoy disfrutando”, dijo a Referí.

Ciudad del Plata

Alonso con el kit de campeón de crono

La historia de Agustín en el ciclismo comenzó de chico, en una familia en la que el deporte del pedal estaba presente. “Mi padrino es Alén Reyes, que también es mi primo, y cuando yo nací él ya era ciclista. Mis hermanos Mauricio y Alejandro también fueron ciclistas durante muchos años”.

Desde chico los acompañaba e iba a las carreras. “Siempre quise correr”, contó. Hasta que llegó el momento de tener su bici. “A los 12 años mi padre no me aguantaba más pidiéndole que me comprara una bici para poder correr y me la compró. Y arranqué, corría en Codecam (ciclismo de categorías menores) en 12 y 13 años”.

“Pero después mi padre me colgó la bici, porque no quería entrenar y me veía sufrir mucho en las carreras”, recordó.

Paró por unos años, hasta que se reenganchó a los 15 gracias al mountain bike, que en ese entonces era furor. “Había carreras casi todos los fines de semana y eso me entusiasmó para poder correr”.

Secretaría de Deporte

El podio junto a Pablo Troncoso de Fénix y Fernando Méndez de San Antonio

“Siempre tuve claro que quería ser ciclista”, admitió.

Luego, volvió a la bici de ruta y en 2018 compitió por su cuenta en el Campeonato de Invierno de Montevideo, con una victoria y un segundo puesto en la general. Esos resultados llamaron la atención de Juventud de Las Piedras, desde donde lo ficharon.

Así, en 2019 pudo correr su primera y única Vuelta antes de la que acaba de ganar. “Me tuve que bajar por problemas estomacales, por un virus que había. Y después la pandemia nos sacó la Vuelta por un par de años. Y ahora fuimos por la revancha”, contó.

El reparto familiar

La pandemia paró al deporte y dejó al ciclismo sin su principal carrera por dos temporadas. En ese tiempo, Agustín se fue a vivir en pareja y continuó con su trabajo, ya que, como la mayoría de los pedalistas uruguayos, no puede vivir solo de la bici. “Es un reparto de papas, un trabajo familiar de muchos años con mi padre y mis hermanos. Me dedicó a eso y tengo la suerte de poder brindarle al ciclismo el tiempo que necesito”.

Ciudad del Plata

El festejo en Montevideo

Por sus tareas y para poder entrenar en base a sus horarios, sin depender de nadie, Agustín entrena solo, a lo que ya se acostumbró.

Y sigue contando con el apoyo familiar. “Tengo la suerte de que mis padres me ayudan desde que arranqué. Fueron ellos los que me compraron la primera bici”, recordó. “Y la que tengo ahora también me la compraron ellos. Además, tengo una ayuda económica de la marca Mérida, de la que soy embajador, y los materiales me quedan a muy buen precio. Pero son mis viejos los que le dan para adelante con el tema de la bici y me tienen siempre con todo lo mejor, y lo que necesite”.

“Sin ellos no podría tener la bici ni los materiales que tengo. Es mucha plata la que se suma, de lo que uno va invirtiendo. A veces no te das cuenta y es mucha cantidad”, reconoció.

Ciudad del Plata comenzó a planificar su actual logro en setiembre pasado, con el inicio de la temporada. El objetivo siempre fue tratar de disputar Rutas de América y la Vuelta.

Ciudad del Plata

Alonso y los responsables de Ciudad del Plata

Su sexteto tenía, además de Alonso, a otros tres posibles candidatos a ir por el título como Roderyck Asconeguy, Jorge Soto y Mariano De Fino, más Gabriel Richard y el sub 23 Santiago Pereira.

“En mi caso me sentía bien”, contó Alonso. “Dentro del equipo sabíamos que cualquiera estaba para ganar la Vuelta, que tenía piernas, y a mí por ser el más joven capaz que no me tenían tan en cuenta”, reconoció.

Así, en el segundo día, se quedó con la malla oro. “Quedé adelante en una fuga y luego me tenía mucha fe para quedar primero en la contrarreloj”, dijo el ciclista que hace un mes se consagró campeón nacional de contrarreloj, modalidad que suele ser clave en la definición de la Vuelta.

“Con el pasar de los días, ya con la malla de líder, fuimos tomando confianza y no la soltamos más”, señaló.

Secretaría de Deporte

El pidio por equipos: Ciudad del Plata, Treinta y Tres - Vergara, y Funvic de Brasil

Para eso contó con la asistencia del equipo que se puso a trabajar para él. ¿Qué implica eso? “Primero que nada te tienen que tener resguardado del viento, porque cuando está de frente te hace desgastar más. También están atentos para correr a las fugas, de tener el pelotón controlado, de traerme bebida y comida, de brindarme todo”, explicó. “Y gracias a ese trabajo pudimos llegar lo más fresco posible y retener la malla”.

Así fue pasando la semana. Alonso se enfocó en ir día a día, sorteando las etapas. “El último domingo estaba muy nervioso, porque al estar a muy pocos segundos de diferencia, cualquier cosa te puede hacer perder la carrera, e iba a ser muy feo si perdíamos esa carrera, porque el trabajo que venía haciendo el equipo iba a quedar en vano”, admitió.

Ese día, todo salió bien. Tenía la preocupación de no romper nada en las vías del Puerto, pero tras sortearlas e ingresar en los últimos 3 kilómetros, comenzó a disfrutar. “Cuando entré a 18 de Julio empecé a festejar porque sabíamos que estaba el trabajo hecho. Fue increíble”, recordó.

Ciudad del Plata

Agustín Alonso, ganador de la Vuelta Ciclista 2022, y sus compañeros de Ciudad del Plata

“Cuando pasé la raya, me rompí la garganta del grito que pegué. Es por todo lo que acumulás, que no podes festejar, porque venís muy concentrado, día a día, sin creerte nada, porque la carrera puede cambiar en cualquier momento. Ahí ya estaba todo hecho y la emoción fue muy grande”, dijo Alonso, el ganador de la Vuelta.

Apuntes

¿Cómo es ir en el pelotón, cómo es el trato con los otros ciclistas?

"Primero que nada, respeto: de no moverte bruscamente porque sabes que viene otro atrás. Después, cuidarnos entre todos, avisar cuando vas de frente y viene un vehículo, o hay un pozo, o un animal muerto en la ruta... Tengo la suerte de tener buen diálogo con todos, voy conversando con todos. Y es un clima muy lindo. Son cinco horas arriba de la bici y si no charlas con nadie termina siendo muy cansador y muy largo, y hay que tratar de acortar el tiempo con algún chiste o alguna broma".

¿Qué pasa cuando alguien no quiere pasar a tirar en los grupos?

"Hay que ser consciente de que cada uno tiene sus metas, a un equipo atrás que le dirá si puede trabajar o no. A veces uno en el momento trata de exigirle de que pasen a tirar, pero hay que saber que cada uno tiene un objetivo y hay que respetar".

¿Les regaló sus mallas oro a sus compañeros en el festejo final?

"Sí, se las quedaron ellos. Porque laburaron mucho y siento que es parte de ellos, porque creo que era un lindo recuerdo para ellos también".

¿Cómo sigue su carrera, va al Panamericano de San Juan como campeón de contrarreloj?

"Ahora voy a descansar unos días, acomodar el cuerpo con algunos entrenamientos y comenzar a pensar en la temporada que viene. Ahora no tengo objetivos claros y con los días iré pensando. El Panamericano de ciclismo es en un mes en San Juan, va a ir la selección, va a haber campeonato de crono y ruta. No sé si voy a estar citado o no, pero esperaremos a ver qué pasa. Si no, descansaremos".