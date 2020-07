Agustina Sánchez, la golera que junta plata para solventar su carrera

El frío de Nueva Helvecia congelaba las manos el pasado miércoles. Sin embargo, allá andaba al aire libre, techando un galpón, Agustina Sánchez. Ganando unos pesitos para poder financiar en el futuro cercano su carrera como futbolista.

La golera de las selecciones juveniles, de 20 años, que este año pasó de Nacional de Nueva Helvecia a Nacional de la capital sabe que el sacrificio es el precio que hay que pagar para dedicarse al fútbol en este país.

Camilo dos Santos

“Mi padre es soldador y trabaja con mi abuelo en todo tipo de tareas y yo me sumé esta vez como para hacer algo y poder ir juntando plata para los viajes”, explica a Referí.

Para eso dejó su trabajo en un call center de Nueva Helvecia para ir a la capital a desempeñarse en el mismo rubro. Estaba a prueba cuando la pandemia del coronavirus determinó que le rescindieran el contrato, por lo que tuvo que volver a su ciudad.

Actualmente busca trabajo para poder volver y estar pronta para reincoporarse a las prácticas en Nacional.

“El pasaje ida y vuelta de Nueva a Helvecia a Montevideo sale casi $ 700 y si no me quedo en la capital es imposible. El club nos ayuda con un viático, pero con eso solo no alcanza”, cuenta.

“Este año se armó un lindo grupo, se sumaron unas cuantas jugadoras nuevas y vamos a buscar el objetivo de que Nacional vuelva a ser campeón”, dice.

“Lo que empezó a hacer Nacional, y luego se cortó por la pandemia, de firmar contratos profesionales, es una gran iniciativa porque seguramente muchos otros equipos lo van a imitar y eso va a ayudar a profesionalizar mucho más este deporte”.

Lo dice alguien que tuvo que costearse con sus propios recursos la recuperación de una fractura de peroné. La fractura ocurrió de la manera menos pensada: “Pisé una pelota en una práctica, sola, y me caí con el cuerpo arriba de la pierna”.

Más insólito que eso fue lo que le respondió la doctora que la atendió tras sacarle el yeso y ser consultada sobre el tratamiento de fisioterapia a seguir: “Nada, cuando te sientas bien, volvé a jugar al fútbol”. “Le hice caso, pero en la primera práctica se me fue la pierna y me esguincé. Ahí me fui a hacer fisioterapia por mi cuenta”.

Antes había sufrido un desgarro de cuádriceps en un amistoso entre Nacional de Nueva Helvecia con la selección uruguaya sub 17: “Me tocó sacar mucho de abajo y la última vez, sentí el pinchazo y tuve que salir”.

Esas las lesiones las sufrió después de haber integrado la selección sub 17 que disputó el Sudamericano de Venezuela en 2016.

Tras formar parte del plantel para el Sudamericano sub 20 de Ecuador 2018, se rompió los ligamentos de la rodilla. Justo después de debutar con la selección mayor en un amistoso contra Argentina y de haber sido convocada para la Copa América de Chile 2018.

Se trató en una policlínica de Nueva Helvecia y la rehabilitación se la pagó el entrenador de su club, Walter Demarchi, para que pudiera llegar a jugar el torneo departamental. Como siempre ocurre, detrás de cada deportista hay una historia llena de obstáculos.

Y Sánchez los sigue salteando: “Hago esto por pasión. Por eso me fui a Montevideo, viajo de lunes a sábado a Los Céspedes, que es más de una hora en ómnibus.

Antes, cuando jugaba en Nueva Helvecia, entrenaba de mañana y llegaba muerta 15 minutos antes de trabajar. No sé ni de dónde sacaba fuerzas”.

Sánchez empezó a jugar en el campito de enfrente a su casa. Con primos y vecinos ya que el único antecedente deportivo que tiene en la familia es un tío que hizo motociclismo.

Camilo dos Santos

Un día fue a acompañar a uno de sus primos a Nacional de Nueva Helvecia y terminó jugando al baby fútbol con los varones: “Nunca tuve miedo y siempre fui con todo a la pelota. Jugar con varones te da un carácter especial, le tenés que poner una garra y una actitud diferente”.

Un buen día faltaba golera y Sánchez se calzó los guantes. No salió nunca más del arco.

Marco Bertino, su entrenador de toda la vida, la llegó a entrenar en forma especial cuando la convocaron por primera vez a la sub 17 celeste donde la preparó José Luis Sosa.

Este año dio un salto grande: Nacional. Mientras entrena en Nueva Helvecia para volver lista para semejante desafío, Sánchez junta unos pesos para costear su futuro capitalino.

Este artículo es parte de una serie que se publica cada lunes.