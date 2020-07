Almada es candidato para dirigir a la selección de Ecuador

El entrenador uruguayo Guillermo Almada, actualmente en Santos Laguna de México, es candidato para ser el director técnico de la selección de Ecuador, según informan los principales diarios ecuatorianos y también los aztecas.

Algunos medios indican que el DT está “a un paso” de llegar al combinado, pero otros son más cautos.

Esta semana, Almada, que dejó una gran huella en Barcelona de Ecuador, manifestó en una entrevista que le gustaría llegar a esa selección, que hoy tiene al frente al holandés Jordi Cruyff, hijo de Johan y exjugador de Barcelona, quien no ha podido hacerse cargo del equipo por la pandemia de coronavirus.

“Sí me gustaría (dirigir a la selección), valoro mucho la materia prima que tiene el fútbol ecuatoriano. Se puede hacer algo importante con una buena planificación. Ecuador significa mucho para mí y mi familia, nos cobijaron cuatro años, tenemos un agradecimiento muy importante a la sociedad”, expresó el uruguayo al programa digital Sin Censura.

Almada agregó que entre sus planes está el de dirigir un proyecto deportivo a largo plazo y que el factor económico no sería clave.

“No voy a ser hipócrita y decir que no me importa, pero es lo último que me traza. Veremos el proyecto deportivo que nos plantean y si es tentador, lo priorizaremos”, señaló.

El entrenador aclaró que no tuvo ningún contacto desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero dijo que de saber de una posibilidad “en este mundo globalizado, nos localizamos en cualquier parte y si hay interés, llegará a nuestros oídos”.

En México, el diario El Universal, se hizo eco de la posible partida del uruguayo de Santos Laguna.

“Los directivos ecuatorianos no están muy contento con Jordi Cruyff. El holandés podría ser despedido de su cargo. Además tiene una cláusula de salida por si el Barcelona de España lo llama. Por ese motivo, el apuntado es Guillermo Almada, quien dejó buenos recuerdos en el balompié ecuatoriano, donde fue campeón con Barcelona de Guayaquil", indicaron.

En medio de una puja política

La posible llegada de Almada a Ecuador también podría estar enmarcada en una campaña política en torno a la FEF.

Según indica una columna de El Comercio de Ecuador, el sector del dirigente Jaime Estrada sacó una carta para “ejercer presión mediática”, al afirmar que si Francisco Egas, el presidente de la FEF, cae, el entrenador de la tricolor ecuatoriana será Almada.

“Sacar el nombre de Almada ha sido una gran jugada, en verdad. El uruguayo es querido por su éxito en Barcelona SC y reúne requisitos para dirigir a la Tricolor. Es innegable. Incluso existe una cláusula en su contrato con Santos Laguna para dejar el equipo si lo llaman para la Selección de Ecuador o de Uruguay. O sea, Almada siempre creyó que una de las dos selecciones estaba en su camino. Salir públicamente a manifestar su amor por la camiseta de todos solo redondea la jugada maestra, aunque también avala una irresponsabilidad monumental, pues se vende a la gente una posibilidad que no es tan cercana como parece”, dice la columna de este lunes firmada por Alejandro Ribadeneira.

La FEF está en conflicto desde fines de abril, cuando anunció que removía del cargo a su presidente, Egas, por "constantes violaciones estatutarias" como el sobrepasar el presupuesto para contratar a Jordi Cruyff para dirigir a la selección nacional.

En ese momento, seis de los nueve miembros del directorio de la entidad decidieron reestructurar ese cuerpo, por lo que el vicepresidente Jaime Estrada pasaba a ocupar la plaza de Egas, quien a su vez quedó como tercer vocal principal.

Pero la situación de la FEF aún no tuvo una resolución oficial. La Conmebol expresó que era ilegal la destitución de Egas y la FIFA dijo ser incompetente para tratar el tema.

En medio de ese tire y afloje entre dos bandos, uno de ellos lanzó el nombre de Almada.