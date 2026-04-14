Un equipo uruguayo competirá en dos mundiales de robótica en Corea del Sur y Canadá

Un equipo de robótica de la Universidad Tecnológica del Uruguay ( UTEC ) competirá en dos de los torneos de robótica más exigentes del planeta: la RoboCup en Corea del Sur y la FIRA RoboWorld Cup en Canadá, ambas entre junio y julio de este año.

Los Urubots , formados por estudiantes y docentes de UTEC Rivera, clasificaron a todas las categorías a las que se postularon.

La preparación ya arrancó. Mientras en diciembre de 2025 la mayoría de los estudiantes terminaba clases y comenzaba las vacaciones, el equipo siguió trabajando durante el verano: ajustando piezas, probando código, corrigiendo errores y redactando artículos académicos. Recién a fines de marzo llegó la confirmación oficial de que estaban clasificados.

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La primera parada será la RoboCup , del 30 de junio al 6 de julio en Corea del Sur . El equipo espera participar con ocho representantes en dos categorías: rescue —enfocada en tareas de rescate— y robocup work , vinculada a entornos industriales.

Apenas diez días después de finalizada esa instancia, entre el 16 y el 21 de julio, será el turno de la FIRA RoboWorld Cup en Canadá, donde otros integrantes competirán en las categorías humanoides, drones y carros autónomos.

La doble participación obliga al grupo a dividirse en dos delegaciones. Eso complejiza la logística y multiplica las necesidades de financiamiento. "En 2025 la RoboCup fue en Brasil y eso facilitó mucho las cosas. Este año son dos viajes internacionales largos, que implican otra preparación logística. Vamos a buscar competir en alto nivel en las categorías en las que clasificamos", señaló Ricardo Grando, docente del posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial y líder del equipo.

Los Urubots son una veintena de estudiantes y docentes de distintas carreras de UTEC Rivera. La mayoría estudia Ingeniería en Control y Automática, aunque también participan estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería en Logística y del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas. Se suman docentes del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial y egresados que continúan vinculados al proyecto.

Cómo se clasifica

Para participar en estas competencias no alcanza con inscribirse. Los equipos deben elaborar los llamados Team Description Papers (TDP), documentos técnicos obligatorios donde describen el diseño, el hardware, el software y los avances de cada robot que usarán en la competencia. A eso se suman videos que demuestran a los robots en funcionamiento, resolviendo tareas concretas que luego deberán cumplir en la competencia con mayor complejidad.

"Los días previos son de mucho estrés. Tenemos que hacer funcionar todo rápido, cuando en realidad pasamos todo el año armando, desarmando y mejorando robots sobre la marcha. Y después queda la ansiedad de saber si quedamos o no", contó Sebastián Barcelona, egresado, docente de inicio de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de UTEC Centro Sur e integrante del equipo.

Equipo Urubots 2

La carrera por el financiamiento

Además del desafío técnico, el equipo enfrenta una carrera paralela para conseguir los recursos económicos necesarios para viajar. El contexto internacional y la coincidencia con la Copa del Mundo de la FIFA complican aún más la planificación, por lo que el grupo ajusta actualmente su presupuesto para definir la delegación final en cada competencia.

Hasta el momento cuentan con el apoyo de UTE, MIEM, Banco de Seguros del Estado, MEC, Antel, la Intendencia Departamental de Rivera, UTEC e IFSul. También organizan actividades propias para recaudar fondos. La principal es la RoboFest, que se realizará el sábado 18 de abril, desde las 15:00 horas, en UTEC Rivera, con música, workshops y juegos, entre otras atracciones.

Las empresas e instituciones interesadas en apoyar al equipo pueden contactarse a través del correo [email protected].