Crimen del uruguayo en Chui: las pistas que alimentan la hipótesis de homicidio

La investigación por la muerte del ciudadano uruguayo de 73 años en Chui , cuyo cuerpo fue enterrado en el patio de su vivienda, del lado brasileño, avanza bajo la premisa de presunto homicidio .

Es que según el reporte oficial al que tuvo acceso el sitio local Jornal CHUI AO VIVO, la hija del hombre fallecido y quien realizó la denuncia por su paradero, indicó a las autoridades policiales que la pareja de su padre le había advertido por una fuerte discusión en el hogar que compartían.

"La hija del hombre fallecido comentó que había contactado a la actual pareja del hombre y que ella le habría dicho que había habido una discusión en el hogar, lo que habría provocado que uno de los hijos adolescentes de la pareja golpeara a su padre, con algo contundente, causándole la muerte. Tras eso, añadió la pareja del hombre, enterraron el cuerpo en el fondo de la casa", sumó.

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Encontraron el cuerpo de un uruguayo enterrado en el fondo de una casa en la localidad brasileña del Chui

La denuncia por la desaparición del hombre de 73 años se efectivizó en Canelones , luego de que su hija notara un cambio inusual en la forma de comunicación con su padre: si bien mantenía contacto frecuente mediante audios de WhatsApp, en los últimos días había comenzado a responder únicamente con mensajes de texto, utilizando además, expresiones que no eran habituales.

Al dar cuenta del escenario, efectivos concurrieron a la vivienda donde el ciudadano oriundo de Uruguay residía junto a su pareja e hijo. No encontraron a nadie en el lugar, pero detectaron una excavación reciente en el terreno. Al inspeccionarla, dieron con el cuerpo del hombre. Estaba enterrado y cubierto con balasto y restos de materiales de construcción.

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El cadáver fue derivado a la morgue para las pericias forenses, mientras la Policía de Brasil trabaja para ubicar a la pareja y al joven, que permanecen prófugos.

El caso, de características particularmente violentas, se encuentra bajo investigación por parte de personal de Investigación de zona lll de la jefatura de Rocha, policía Civil de brasil y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.