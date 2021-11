Álvaro Fuerte, técnico de Progreso: autocrítica y justificación para los árbitros

Alvaro Fuerte, el técnico que le cambió la cara a Progreso en la segunda parte del año, habló sobre el arbitraje de José Burgos y sus colaboradores y también analizó el juego de su equipo en el empate 0-0 contra Peñarol por la fecha 14 del Clausura.

“Creo que no era fácil para la terna arbitral manejar todo este juego”, indicó haciendo referencia a la lluvia y al viento que por momentos era muy fuerte.

“Nosotros teníamos la idea clara de venir, sumar, nuestra posición en la tabla era muy bueno, era una oportunidad de ponernos a un punto (de Peñarol en el Clausura), pero teníamos adelante un rival de jerarquía. Tratamos de limitarlo en muchos de los aspectos, no tuvimos un juego muy claro en lo ofensivo, el campo, las inclemencias del tiempo, pero me voy sumamente satisfecho con el rendimiento de todo el plantel porque este partido no era fácil”, señaló.

Progreso se encuentra tercero en el Clausura, pero también debe sumar para zafar definitivamente del descenso ya que se encuentra solo dos puntos por encima de Boston River, que tiene un partido menos.