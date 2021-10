Amoza dijo que Nacional manda porque recaudó más en copas y Nirenberg lo mandó a cambiar las sillas

El tesorero de Nacional Gustavo Amoza y el prosecretario de Peñarol Jorge Nirenberg tuvieron un cruce mediático este jueves a raíz de un posteo de un periodista que publicó en Twitter lo que cada club uruguayo ganó este año por su participación en las copas internacionales.

Este fue el tuit del periodista Brahian Kuchman:

Así quedaron los premios de clubes uruguayos en Copas 2021



Fénix- 225 mi dólares

Cerro Largo- 225 mil dólares

Liverpool- 350 mil dólares

Wanderers- 500 mil dólares

City Torque- 1.245.000 dólares

Rentistas- 3.000.000 dólares

Peñarol- 3.025.000 dólares

En 2021, los premios por la Copa Libertadores son los siguientes:

En 2021, los premios por la Copa Libertadores son los siguientes:

Primera fase: US$ 350.000

Segunda fase: US$ 500.000

Tercera fase: US$ 550.000

Fase de grupos: US$ 1.000.000 por partido (juegan tres de local por equipo)

Octavos de final: US$ 1.050.000

Cuartos de final: US$ 1.500.000

Semifinal: US$ 2.000.000

Vicecampeón: US$ 6.000.000

Campeón: US$ 15.000.000

Liverpool quedó eliminado en la primera ronda contra Universidad Católica de Ecuador.

Wanderers quedó eliminado en la segunda ronda contra Bolívar.

Nacional fue tercero en su grupo y pasó a jugar octavos de final de la Copa Sudamericana.

Rentistas quedó último en su serie en lo que fue su debut histórico en la Libertadores.

Los premios de la Copa Sudamericana son:

Primera fase: US$ 225.000

Fase de grupos: US$ 300.000 por partido (juegan tres de local por equipo).

Los segundos de cada grupo, que no clasificarán a octavos, recibirán un premio consuelo de US$ 120.000.

Octavos de final: US$ 500.000

Cuartos de final: US$ 600.000

Semifinal: US$ 800.000

Vicecampeón: US$ 2.000.000

Campeón: US$ 4.000.000

Fénix y Cerro Largo fueron eliminados en primera ronda por Montevideo City Torque y Peñarol, respectivamente.

City Torque terminó segundo en su grupo, Peñarol lo ganó, eliminó a Nacional en octavos de final, a Sporting Cristal en cuartos y cayó con Athletico Paranaense en semifinales.

Los aurinegros recaudaron US$ 3.025.000, solo US$ 25.000 más que Rentistas y menos que Nacional que fue el que más recaudó en e año con US$ 3.500.000 siendo el que más dinero embolsó.

Gustavo Amoza, tesorero de Nacional

Amoza citó el tuit del periodista y dijo que Nacional "manda" por haber recaudado más.

Amoza citó el tuit del periodista y dijo que Nacional "manda" por haber recaudado más.

Leonardo Carreño

Jorge Nirenberg, prosecretario de Peñarol

La respuesta del lado de Peñarol no se hizo esperar y Nirenberg publicó un tuit haciendo referencia a las sillas de plástico que se viralizaron en fotos en los palcos de la Atilio García recién terminados cuando aún no estaban colocadas las butacas permanentes.