Ancap deslindó su responsabilidad por falla en reparación de algunas rutas

Luego de la polémica que se generara por deficiencias que hubo en la reparación de tramos de rutas por la calidad del asfalto que emplearon las empresas viales para su reconstrucción, Ancap volvió a deslindar su responsabilidad sobre el tema. Los privados y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, habían apuntado a fallas durante el 2018 en el cemento asfáltico que vendió a Ancap, un insumo que se utiliza en ese proceso.

Por medio de un comunicado, el ente aclaró este jueves que “todos los productos asfálticos expedidos por la refinería de La Teja se entregan garantizando la calidad de los mismos. Estos son entregados conjuntamente con los resultados de análisis, por lo que cada operador puede corroborar la calidad al momento de la compra”.

Ancap vende dos calidades de cementos asfálticos (AC-30 y 150-200) y dos calidades de diluidos asfálticos (principalmente para estabilización e imprimación de bases y tratamientos superficiales, RC-2 y MC-1) pero no produce emulsiones, sino que vende el insumo para la realización de las mismas.

“La elaboración, manipulación y aplicación de las emulsiones asfálticas es, por tanto, ajena a Ancap”, precisó el ente petrolero.

Por otro lado, recordó que el mercado de asfaltos no es monopólico, por lo que cada operador puede importar el producto desde distintos orígenes.

“Los cementos asfálticos de Ancap se han utilizado desde aproximadamente 30 años con amplia preferencia en el mercado”, afirmó.

La empresa señaló que “reitera su compromiso con las necesidades del mercado y con el trabajo en conjunto con sus clientes, consciente de la expansión logística que proyecta el Uruguay. En este sentido, estamos orgullosos de haber aumentado el despacho de asfalto para responder a la demanda de 2018 en un 23% respecto al año anterior y de haber reemplazado el cemento asfáltico AC-20 por el AC-30, actualizando sus especificaciones y acompañando así la evolución de las necesidades de sus clientes”.

El problema

La firma vial y constructora Eduardo Martínez SA había informado a El Observador que en 2018 fue la “primera vez en 25 años” donde tuvo problemas con el asfalto que emplea para sus obras. “Lamentablemente nos ha amargado a todas las empresas (viales)”, dijo su director Eduardo Martínez.

La Cámara de la Construcción planteó el año pasado su preocupación por este tema ante las autoridades del Ministerio de Industria y el Directorio de Ancap, informó su presidente Diego O'Neill.

El ministro de Transporte también había admitido el problema. Rossi reconoció que existe “un problema con distintos asfaltos que no dan un buen producto para hacer los riegos. Esos productos tienen que ser tratados. Los técnicos e ingenieros lo hacen con polímeros y asfaltos, hacen una mezcla. En algunos casos, esas mezclas producen un sudado que obedece a distintas causas cuando no está bien graduado. A veces, la temperatura influye, a veces el exceso de agua en la mezcla inadecuada, por no es lo general”, precisó Rossi.

Como prueba de las dificultades con la calidad del asfalto, el ministro puso el caso del privado que hizo la ruta 45. “Una empresa (privada) tuvo que hacer el enorme sacrificio de realizar nuevamente un trabajo porque la magnitud y el número de fallas que se expresaron fueron mayores a las aceptables”, comentó en una entrevista con Telenoche.