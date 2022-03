Ancap expuesta a nueva paralización de la refinería de La Teja

El próximo martes 8 de marzo el PIT-CNT realizará un paro general de 24 horas, al que adherirán todos los sindicatos afiliados a la central, entre ellos la Federación Ancap (Fancap). A menos de una semana del paro, todavía no está definido qué pasará con la operativa de la refinería de La Teja ese día. Es que tras la denuncia del convenio colectivo por parte de Ancap en noviembre pasado se generó un vacío normativo que dejó sin efecto las guardias gremiales para los procesos continuos de esa industria.

Este viernes el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, se reunirá con representantes del sindicato para intentar buscar un acuerdo. La propuesta que realice el ente será luego puesta a consideración de la asamblea representativa del sindicato que resolverá como actuará el día del paro.

En diálogo con El Observador el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, afirmó que la situación “puede desembocar en algo similar” a lo ocurrido el pasado 7 de diciembre cuando se detuvo la planta de La Teja. “Mañana hay una reunión en la que quizás se pueda destrabar algo, pero ahora estamos muy preocupados”, dijo el sindicalista.

“No hay convenio colectivo. Ese es el tema. La figura de la guardia gremial está consagrada en el convenio colectivo que es la garantía, digamos, del ejercicio del derecho a huelga y no parar la refinería. Repetimos siempre que tenemos la voluntad de que eso suceda, pero para que eso suceda tenemos que tener un convenio y hoy no es responsabilidad del sindicato no tenerlo”, afirmó Rodríguez.

La refinería de la Teja se detuvo el pasado 7 de diciembre por primera vez desde el retorno a la democracia. En esa oportunidad y en el marco de un paro, el sindicato resolvió no enviar las guardias gremiales. Eso ocurrió pocos días después que la empresa hiciera caer el convenio colectivo. El convenio también incluía algunos beneficios para los trabajadores que el ente decidió retirar.

El paro en la refinería llevó a que al volver a encender la maquinaria se generara una rotura en el proceso de cracking catalítico que demoró la puesta en funcionamiento pleno de la planta por 11 días. Esto generó un cruce de acusaciones entre el ente y los trabajadores. Desde la empresa y el gobierno se responsabilizó al sindicato por la rotura, mientras que desde Fancap se indicó que la parada se hizo de acuerdo a los procedimientos y a los protocolos establecidos. La empresa estimó pérdidas por al menos US$ 2,3 millones.

Días atrás Ancap emitió un comunicado en donde señaló que el convenio con Fancap cayó por los “incumplimientos” de la dirigencia del sindicato. Por ejemplo “no respetó” el preaviso de 48 horas para comunicar medidas sindicales e “incluso comunicó medidas cuando ya estaban en curso”. También se señaló que “no siempre” el sindicato “cumplió” con las guardias solicitadas durante las medidas gremiales.



En la actualidad hay varios frentes de conflicto abiertos. Uno está vinculado con el negocio del portland. Mientras la empresa ya decidió incorporar un socio privado, el sindicato es partidario de que se mantenga bajo la gestión estatal. Otro punto de discrepancia es la reducción de la cantidad de horas sindicales.

El sindicato también es un férreo opositor a la reforma integral del mercado de combustibles que lleva adelante el Poder Ejecutivo. En particular se rechaza el nuevo mecanismo de fijación de tarifas por Precio Paridad de Importación (PPI) incluido en la ley de Urgente Consideración, que será sometida a referéndum el 27 de marzo. La Fancap fue de los primeros gremios en impulsar el referéndum contra la LUC.

La semana pasada, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT votó por sostener el paro general de 24 horas del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, con una movilización por la derogación de la ley de urgente consideración (LUC) ese día.