Ancap y el “exceso” de horas de licencia sindical, un recorte que quedó en suspenso

La cantidad de horas de licencia sindical utilizadas en Ancap fue un asunto en que el Directorio del ente puso foco casi inmediatamente después de asumir en 2020. En poco más de dos años y tras evaluar la situación, la dirección de la empresa resolvió hacer cambios con el objetivo de reducirlas, algo que es rechazado por el sindicato. Hoy el tema quedó en suspenso a la espera de una decisión que se tiene que tomar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las horas de licencia sindical es un punto que estaba contemplado dentro del convenio colectivo que venía renovándose todos los años desde 1993. Ese acuerdo incluía 2.640 horas mensuales más 200 horas para el representante de Fancap ante el secretariado del PIT-CNT. Su diseño se basaba en la cantidad de empleados que el ente tenía en ese entonces -unos 6.000-, frente a poco más de 2.000 que tiene en la actualidad.

El acuerdo fue denunciado por la empresa en agosto de 2021, y desde diciembre de ese año por decisión de las autoridades se pasó a aplicar media hora de licencia sindical por cada funcionario afiliado mientras no haya un nuevo convenio entre empresa y trabajadores. Eso supone un cupo de 749 horas sindicales disponibles por mes, casi la cuarta parte de lo anteriormente vigente, aunque en varias ocasiones de este año se terminó utilizando una cantidad mayor.

Inicialmente la empresa llegó a descontar a los trabajadores la cantidad de horas sindicales usadas por encima de lo establecido, pero luego se dejó de hacer y se optó por poner el tema a consideración del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Es en ese ámbito con participación de todas las partes donde se debería acordar el criterio a utilizar.

“Aplicamos el cambio con cierta tolerancia y eso no fue aceptado por el sindicato. Hubo paros y quejas de todo tipo. Para evitar líos mayores pasamos al Consejo Superior. Increíblemente después de casi un año no ha dado respuestas. Las estamos esperando para saber cuántas van a ser, entre lo que teníamos antes y lo que propuso la empresa tomando en cuenta la diferencia de trabajadores que es un tercio o menos de lo que había en el momento que se pusieron por convenio las horas sindicales”, dijo a El Observador el representante del Partido Nacional en el Directorio de Ancap, Richard Charamelo.

Con el esquema vigente por el convenio denunciado, el valor máximo anual de horas sindicales era de 31.680, además de las horas correspondientes al representante ante el PIT-CNT que eran unas 2.400 anuales, con lo que se totalizaba un cupo de 34.080 horas.

De acuerdo con datos oficiales a los que accedió El Observador, en 2017 se efectivizaron 30.470 horas, en 2018 un total de 33.594 horas, y en 2019 la cifra trepó a 35.916 horas. Ese año el ente pagó un exceso de 1.836 horas sindicales, cuyo valor es variable debido a que depende del salario de cada funcionario. En promedio, el valor/hora de ese año fue $ 280,81, por lo que el costo suplementario de esas horas superó los $ 515 mil, equivalentes a US$ 13.800 al tipo de cambio de esa época. Luego, durante el 2020 se utilizaron 25.427 horas y en 2021 la cantidad ascendió a 22.636.

“Hemos tenido meses de 1.700 horas, de 1.800 horas sindicales contra la decisión de nosotros. Pusimos 749 horas, pero si el Consejo Superior dice que son 1.100 horas y te pasás, todas esas horas se tienen que reponer. Todavía no se está descontando a la espera que el Consejo Superior resuelva a favor o en contra de nuestra posición. No hay nada que estipule que haya que darle 2.500 horas, sino que lo que se estipula normalmente es media hora por trabajador afiliado”, dijo el director de Ancap.

“Seguramente en el primer trimestre del año que viene si no hay novedades, vamos a tomar medidas al respecto porque consideramos que no puede quedar esto librado a la voluntad de quienes quieran considerar que tienen tales o cuántas horas. Me parece un exceso”, añadió Charamelo.