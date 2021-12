Andrés Matonte se sobrepuso a los errores de City Torque-Peñarol y ganó Fútbolx100

Andrés Matonte comenzó el curso de árbitro cuando tenía 20 años, sin encontrarle un motivo exacto a esa decisión que tomó en 2008. Trece años después, fue elegido el mejor árbitro del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador con el 39% de los votos.

Además de la temporada que tuvo a nivel local y que fue la destacada en la encuesta, en la que dirigió 19 partidos, Matonte comenzó a proyectarse como uno de los árbitros importantes a nivel de la Conmebol. Corolario de esto fue su denominación para arbitrar la final de la Copa Sudamericana que se disputó en el Estadio Centenario entre los equipos brasileños Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino.

Matonte es profesor de educación física y trabaja como tal en el club del BPS. En 2019 fue elogiado por Wilson Seneme, director de la Comisión de Árbitros de Conmebol, porque lo veía como uno de los árbitros “que estamos mirando con una proyección buena”, dijo a Referí.

D. Battiste

La última polémica: penal no cobrado a Peñarol en el Saroldi

“No sé si me beneficia en algo específico ser profe para mi profesión de árbitro. Ahora, por ejemplo, cuando no voy a los entrenamientos de AUF sé qué trabajar. Hay muchos que contratan a otro profesor para poder hacerlo”, contó el juez en una entrevista con Referí.

Durante el Campeonato Uruguayo de 2021 hubo un partido que lo marcó. El 23 de junio de 2021 dirigió el partido entre City Torque y Peñarol en el Franzini, y tuvo errores que le costaron estar dos fechas sin dirigir en el torneo local, que es la velada forma en que el Colegio de Árbitros suele sancionar a los jueces.

Matonte le anuló dos goles a City Torque y uno de ellos a instancias del asistente Sebastián Schröeder, después de haberlo convalidado.

Dirigentes de Nacional definieron la situación como la aplicación del VAR humano. Los jugadores de City Torque expresaron sentirse "robados" y Matías Cóccaro fue expulsado por hacerle gestos al cuarto árbitro metiéndose las manos en el bolsillo.

De todas formas, tras cumplir los dos encuentros de sanción, continuó con su aplomo y fue aceptado sin objeciones para dirigir el clásico entre Peñarol y Nacional del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo, cumpliendo una muy buena actuación. Fue el tercero en su trayectoria.

Leonardo Carreño

En la quinta fecha del Apertura, el partido entre City Torque y Peñarol terminó muy caldeado

Este año Matonte fue el que más dirigió en el Campeonato Uruguayo, con 19 partidos, en los que mostró siete tarjetas rojas, una de las características de su trayectoria: “El diálogo –con los futbolistas- es bueno pero en la medida justa, tampoco se puede hablar todo el partido ni tengo tanta experiencia para hablar demasiado”, comentó en su momento a Referí.

El juez admitió que antes de los partidos analiza las características de juego de los equipos y las de los jugadores. “Previo a un partido estudias la alineación, los que juegan, de qué forma juegan. Los jugadores también saben quién les va a arbitrar y si ya tiene experiencia previa”.

Agregó que: “Siempre estudiamos quienes juegan, que posibles tácticas pueden emplear porque eso hace al arbitraje, no es lo mismo un cuadro que salga del fondo jugando a uno directo que llega saltando líneas porque tenés desplazamientos. Son puntos clave para poder anticipar la jugada”.

No estuvo disponible en el cierre de la temporada a nivel local porque fue designado para dirigir en la Copa Árabe, y a nivel continental acumuló siete partidos en la Libertadores y siete en la Sudamericana.

Los primeros pasos

En 2008 arrancó el curso en la Escuela de Árbitros y las primeras prácticas fueron en partidos de baby fútbol.

“Es más bravo que el fútbol profesional. No me tocó vivir ninguna situación especial pero es llamativa la intensidad con que se vive de parte de los padres y todo ese folclore bien o mal llamado, en entorno”, reveló en charla con Referí.

Un ambiente que le llamó la atención desde el primer día: “Me sorprendió porque no conocía mucho el ambiente. Hay que ir vestido. Aparte, vas solo, en Aufi que es donde juegan los clubes afiliados a a la AUF íbamos una terna, pero en la Liga Palermo iba solo. De pronto algún cuadro que tenga cantina o baño te permitía cambiarte, de lo contrario vas con la mochilita y nada más”, reveló Matonte.

De ahí, saltó a las divisiones formativas donde ejerció en las categorías Sub 14 y Sub 15. Al mismo tiempo, como en la divisional C había un número impar de clubes, el que quedaba con fecha libre jugaba todas las fechas un amistoso y ahí designaban a los jueces que estaban en el curso, entre los que se encontraba Matonte.

También dirigió partidos de fútbol femenino durante esa etapa de adquirir conocimientos: “Recuerdo aquel año 2011 las horas que pasaba los domingos dirigiendo partidos de juveniles. Era un sacrificio”, recordó en charla con Referí.

EFE/ Dante Fernández

Para coronar un año notable dirigió la final de la Sudamericana 2021

En 2016 estaba en Segunda y en 2017 lo subieron a Primera. Su primer partido en la B fue un Progreso-Tacuarembó, hasta que el 16 de setiembre de 2017 lo designaron por primera vez para hacer un partido de Primera división. Fue en Capurro, donde Fénix igualó 0 a 0 con River Plate. Amonestó a tres jugadores.

Debieron pasar dos meses para que le dieran otro partido. Fue el empate 1-1 entre Boston River y Wanderers.

Ese mismo año fue designado para arbitrar en el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se disputó en Lima, iniciando.

Joven, atlético y de un estilo de permitir el roce, dejar jugar y no sancionar penales ante el mínimo contacto, Matonte se convirtió en sinónimo de garantía ahí donde los jueces son observados con lupa, con multiplicidad de tomas, con la cámara lenta, haya o no haya VAR y siempre buscándoles el error invisibilizando al mismo tiempo el acierto.

Matonte le ganó a todo. Por eso fue elegido como el mejor y por eso se proyecta para dominar una era en el fútbol uruguayo, tal como lo hicieron Jorge Larrionda, Darío Ubriaco y Christian Ferreyra.

Partidos de Matonte en el Campeonato Uruguayo 2021