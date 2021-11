Ante anuncio de marcha de hinchas de Peñarol, AUF valla su sede y cierra antes sus oficinas

Las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cerrarán una hora y media antes de lo normal este viernes, es decir, a la hora 18.30, según informó a Referí una fuente asociacionista, debido a una movilización que pretenden hacer hinchas de Peñarol justamente a esa hora "en contra de la mafia del fútbol uruguayo", según expresa el anuncio que se hizo viral en las redes sociales.

A su vez, la sede de la AUF será vallada horas antes, explicó la misma fuente, tras una decisión de la dirección de seguridad de la propia Asociación.

Por otra parte, consultados por Referí, desde Peñarol deslindaron responsabilidad alguna en la organización de la marcha y a raíz de ello, el club emitirá un comunicado.

Cabe señalar que, como informó Referí, para este viernes se espera el fallo de la Comisión de Apelaciones del partido entre Cerro Largo y Nacional de la primera fecha del Torneo Clausura que terminó 1-1 y que los albos protestaron ante la AUF debido a que, según Nacional, el técnico arachán, Danielo Núñez, estaba suspendido y dio órdenes a sus dirigidos.

Previo al partido entre Peñarol y Progreso de este jueves que terminó 0-0 en el Parque Capurro por la fecha 14 del Clausura, el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, dijo que conoce cuál es el dictamen de la Comisión de Apelaciones y lo vinculó a Nacional, diciendo que el mismo terminará 4-2 a favor de los tricolores.

Asimismo, y como informó Referí, este viernes al mediodía, el director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, se refirió al tema del fallo en su cuenta oficial de Twitter.

Así se invita a los hinchas de Peñarol a concurrir este viernes a marchar a las oficinas de la AUF

"No se probó que hubo comunicación con el DT suspendido, y si hubiera habido, con esta Resolución de 2015, valida y votada unánimemente por los clubes, no quedan dudas que el DT no participó. Es inentendible y vergonzoso que se afecte la deportividad por esto", escribió Bengoechea.

Si en la tarde de este viernes, Nacional derrota a Liverpool y el fallo sale a su favor los tricolores sumarán cinco puntos y quedarán líderes en ambas tablas (en el Clausura, junto a Peñarol) a falta de solo una fecha para terminar el Campeonato Uruguayo.

Un grupo de hinchas de Peñarol tiene intenciones de juntarse sobre la hora 17.30 en el Palacio Cr. Gastón Guelfi y de allí ir hacia la AUF.

"Marcha hacia la AUF en contra de la mafia del fútbol uruguayo", se titula la invitación, que agrega]: "Árbitros, tribunales, Ejecutivo de la AUF... todos han colaborado para que este Campeonato Uruguayo sea el más escandaloso y manchado de la historia. Llegó la hora de manifestarse".