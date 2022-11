Antel Arena: avanza indagatoria penal y quedan en evidencia contradicciones de exjerarcas

¿Cómo se calcularon los costos de la obra del Antel Arena? ¿Había un estudio de factibilidad? ¿Por qué se hizo esa obra millonaria por compra directa? Son algunas de las preguntas que el fiscal Enrique Rodríguez intenta descifrar en la indagatoria penal que esta semana sumó un nuevo capítulo, donde quedaron en evidencia algunas contradicciones de los exjerarcas indagados.

El último en declarar esta semana, que tuvo tres jornadas de audiencias, fue el contador de la división económica financiera de Antel, cuando se concretó la obra. Según supo El Observador en base a fuentes de la investigación, el profesional dijo que en 2017 le informaron de la Gerencia General que el arena saldría US$ 73 millones y en 2018 le ajustaron la cifra a US$ 83 millones.

La obra comenzó a construirse en 2014 y fue inaugurada en noviembre de 2018. La denuncia fue presentada por el presidente de Antel Gabriel Gurmendez representado por el abogado Gustavo Bordes en noviembre de 2021, con el fin de que se indaguen presuntas irregularidades en la construcción del complejo, luego de que una auditoría sobre la obra concluyera que costó US$ 118 millones, casi el triple de lo que había detallado la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse en 2014.

La auditoría confirmó además que “el 88,6% de las compras (por un total de US$ 96, 1 millones) fueron de manera directa en las que se invitó a cotizar a por lo menos dos posibles proveedores”.

De los testimonios de los tres exjerarcas indagados, surgen contradicciones. El expresidente de Antel Andrés Tolosa, quien declaró el miércoles, había informado al Parlamento en una interpelación de 2018 que el costo de la obra era de US$ 1.787 por metro cuadrado. Teniendo en cuenta que el complejo tiene 10 mil metros cuadrados el costo se estimaba en US$ 71.480.000.

Al declarar este miércoles dijo que por cada dólar de la obra civil se calculó un dólar más o dólar y medio. En tanto, el exgerente general, Javier Emicuri, que declaró el jueves, al igual que el contador, sostuvo que el costo se calculó por butaca, por lo que no quedó zanjado cuál fue el criterio.

Como informó El Observador, Emicuri profundizó que uno de los arquitectos, Carlos Arcos, les advirtió que el precio debía ser calculado por butaca y desagregó el costo de la obra civil del equipamiento.

Emicuri señaló que Arcos expresó que la butaca de la obra civil costaría US$ 4 mil cada una. Eso lleva a los US$ 40 millones que inicialmente estimó Antel y que solo correspondían a la obra civil. Pero les agregó que el equipamiento saldría entre 3 mil y 5 mil dólares por butaca, lo que en un cálculo promedio (de US$ 4 mil por butaca) lleva a un costo de otros US$ 40 millones ya que el Arena tiene poco más de 10 mil asientos y en total serían unos de US$ 80 millones.

La declaración de Emicuri permitió aclarar algunas dudas que habían quedado en la declaración de Cosse de julio pasado. La actual intendenta de Montevideo, expresidenta de Antel y exministra de Industria, no pudo explicar en Fiscalía cómo fue que la obra pasó de tener un costo de US$ 40 a US$ 118 millones.

En línea con lo que ha sido su férrea defensa del proyecto, Cosse declaró que con los US$ 40 millones se refería a la "obra civil" del Antel Arena -que finalmente costó US$ 44 millones- y lo repitió varias veces, pero el fiscal le retrucó con la consulta de quién había calculado el resto.

Ante la pregunta del fiscal sobre si había un informe o presupuesto detallado de todo lo que no correspondía a la obra civil y que tuvo un costo aproximado de US$ 76 millones, Cosse respondió que ella no lo vio. “Pero debe estar", contestó Cosse.

Cosse debió dar explicaciones al Parlamento por este tema en noviembre de 2018. Cuando el entonces senador Pablo Mieres le preguntó por los "errores de cálculo", ella negó que hubiera habido alguno. "Si en algo que he tenido control y rigurosidad ha sido todo este proyecto. Ha estado todo muy ajustado a lo proyectado y presupuestado", aseguró la entonces ministra.

Tolosa dijo ahora que el directorio de Antel vio las planillas y que las mismas incluían informes técnicos con los costos detallados del complejo.

Está previsto que las audiencias se retomen en diciembre y que el fiscal cite a declarar a Arcos y a dos arquitectos más que intervinieron en el proyecto.