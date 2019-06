Aprovechá los Ciber Days y accedé a El Observador a mitad de precio

Llegaron los Ciber Days y El Observador te ofrece una increíble promo para pasar a ser parte de nuestra comunidad Member.

Este lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de junio podés suscribirte a los planes Member Básico y Member Pro con un 50% de descuento en los primeros seis meses. De esta forma, si optás por el plan Member Básico pagarás US$ 2,45 por mes durante los primeros seis meses, y a partir del séptimo la cuota pasará a US$ 4,90 por mes. Esta opción incluye acceso ilimitado a todas las noticias publicadas en nuestro sitio web, elobservador.com.uy, la posibilidad de leer el diario del día en pdf y te llegarán newsletters exclusivas hechas para vos que te ayudarán a entender lo que está pasando.

Si optás por ser Member Pro vas a pagar US$ 4,95 por mes los primeros seis meses, y luego US$ 9,90 por mes. Este plan incluye, además de todo lo que tiene el Básico, acceso a Experiencias Member, al archivo online de la edición impresa de El Observador y a una newsletter semanal con una selección de lo mejor del Financial Times.

Y si ya sos suscriptor Member Básico, podés cambiarte de plan a Member Pro y disfrutar de la misma promo, es decir, seis meses al 50%. Recién en diciembre pasás a pagar la cuota total.

En todos los casos podés cancelar tu suscripción cuando quieras.

Para suscribirte y aprovechar esta promo, hacé clic acá. Pasá de informarte a formar tu opinión.