Arbeleche dio insumos a los legisladores blancos para defender el ajuste tarifario

Menos de 24 horas después de anunciar el ajuste de las principales tarifas públicas y un aumento del IVA para las compras con tarjetas de débito y crédito, el equipo económico del gobierno, liderado por la ministra Azucena Arbeleche, se reu

nió con la bancada de legisladores del Partido Nacional para explicarles el alcance de las medidas y brindarles insumos para defender las resoluciones tomadas por el Poder Ejecutivo.

Arbeleche, junto al director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Hernán Bonilla, se reunieron por más de una hora con los diputados y senadores blancos en el Parlamento, y les señalaron que las medidas se habían tomado debido al déficit fiscal que dejó el gobierno del Frente Amplio y la incertidumbre dada por la expansión del coronavirus y la volatilidad en el mercado del petróleo.

En una rueda de prensa a la salida del encuentro, Arbeleche defendió las resoluciones ante las críticas del Frente Amplio y aseguró que la suba de UTE (10,5%), Antel (9,78%) y OSE (10,7%), refleja "parcialmente" los aumentos de costos proyectados para el 2020. "No todo el aumento esperado de costos se traduce en las tarifas, apelamos que las empresas públicas sean más eficientes a lo largo de este año y por eso no reflejamos la totalidad", subrayó.

La economista negó que la modificación en los descuentos que rigen para las compras con tarjeta de débito (pasará de 4 puntos del IVA a 2) y aquellas con tarjetas de crédito en restaurantes (de 9 puntos del IVA a 5) fueran un "aumento impositivo".

"La tasa del IVA permanece en 22%. Es una reducción en la bonificación que se hacía en dos casos específicos. Si hay un aumento de impuestos se necesita una ley, no estamos cambiando un impuesto, estamos modificando un gasto tributario", justificó.

El senador y coordinador de la bancada nacionalista, Gustavo Penadés, también defendió las medidas y acusó al Frente Amplio de dejar la economía en un "grado de complejidad" que "no se veía en los últimos 30 años".

"Son absolutamente irreales las afirmaciones de tarifazo y están sustentadas en una campaña desinformativa a la población. Aquí no ha habido ningún tarifazo. El aumento que se realizó de las tarifas públicas está por debajo de la inflación", manifestó.

Al igual que Arbeleche, Penadés negó que se tratara de un aumento de impuestos y aseguró que el dinero recaudado se destinará a medicamentos oncológicos.

"Ese dinero que en definitiva es ahorro del Estado va a estar destinado a medicamentos oncológicos. El gobierno priorizó entre el que puede ir a un restaurante y tener un descuento en el IVA o atender los medicamentos oncológicos, y priorizó atender los medicamentos oncológicos", subrayó.

Para el senador, la medida tampoco incumple las promesas de gobierno de no subir impuestos. "Las promesas del gobierno tienen que ser analizadas en el contexto de cinco años. Hay que adecuar mucho para retomar competitividad, generar empleo y lamentablemente se hace en un contexto en que el Estado no puede gastar un mango más y sino por el contrario tiene que empezar a ahorrar para ser mucho más eficiente".

El legislador también negó que el Estado pase a recaudar más a través del IVA y que el dinero que reciben las arcas aumente. "El Estado no recauda más por IVA, porque renunciaba al IVA. El arca no engorda nada, lo que hace es tratar de un porcentaje de un beneficio que tenían redireccionarlo como gasto hacia otro sector. El Estado en definitiva no recauda un mango más", sentenció.