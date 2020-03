Arbeleche: "No podemos firmar en piedra" que no haya un nuevo ajuste en 2020

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, no descarta que el valor de las tarifas vuelva a aumentar en 2020.

Aseguró este jueves que para el Poder Ejecutivo "es deseable" que las tarifas no vuelvan a aumentar este año, pero dijo que no puede garantizar "que vayan a quedar así" debido a los cambios en la coyuntura económica que se pueden producir en los meses venideros.

"Tenemos que estar monitoreando en particular la cotización del dólar. Uno esperaría y es deseable que estas tarifas no se modifiquen, pero si tenemos cambios no podemos firmar en piedra que vaya a quedar así", afirmó en el programa En Perspectiva, que se emite por Radiomundo.

El presidente Luis Lacalle Pou oficializó este miércoles el ajuste de tarifas en UTE, Antel y OSE que ronda el 10% y una rebaja a la mitad en la exoneración del IVA a las tarjetas que, en los hechos, aumenta la carga tributaria.

El posible aumento de las tarifas de Ancap, en tanto, fue postergado hasta que se estabilice el mercado petrolero, que en los últimos días tuvo su mayor derrumbe diario desde la Guerra del Golfo en 1991. Arbeleche adelantó que es "muy difícil" que no aumente también el precio de los combustibles.

Explicó que las tarifas vigentes solo se podrían mantener si "el precio del petróleo bajara muchísimo". Y precisó que la última caída del petróleo en pesos para Ancap (de 19%) "obedece a los momentos muy particulares" que atraviesa el mercado "a nivel internacional".

No obstante, la secretaria de Estado dijo que el gobierno todavía no fijó una fecha para anunciar el eventual ajuste y tampoco tiene claro si el incremento de las tarifas sería igual para todos los combustibles o, por el contrario, el porcentaje de aumento variaría dependiendo del tipo de combustible.

Los dirigentes de la oposición sostienen que el anuncio de Lacalle Pou supone un incumplimiento de sus promesas electorales y un aumento por encima de la inflación, que cerró a 8,8% en 2019.

Pero Arbeleche aseguró que esta afirmación no es correcta ya que "la inflación de los últimos 14 meses (11,75%) es superior a cualquiera de los aumentos anunciados ayer". En los hechos el ajuste recién regirá desde 1° abril de 2020, y por tanto acumuló el cierre anual más la inflación de enero y febrero de este año, que totaliza 11,75%.

La ministra señaló que "el punto que hay que considerar no es necesariamente la inflación, sino cuál es el aumento de costos que van a tener las empresas". En este cálculo también están contempladas variables como la evolución de los salarios y del tipo de cambio, explicó.

La ministra defendió el paquete de medidas y dijo que "era totalmente impensable no adecuar las tarifas a la evolución de costos desde que se tomó la última modificación tarifaria, en enero de 2019, y es impensable no hacerlo por lo que resta del año".

Además reiteró que "estas medidas implican US$ 400 millones de ahorro para la administración central", lo que permitirá contrarrestar el déficit de US$ 500 millones que, según el actual gobierno, supuso la decisión adoptada por sus antecesores de no ajustar las tarifas en enero de 2020.

"Detrás de este paquete de medidas, lo que se está haciendo es reflejar parcialmente los costos y exigiéndole a las empresas públicas que tengan una mejor gestión de manera que esos costos sean menores a lo largo del año", afirmó.

Por otra parte, no dio lugar a las críticas de los dirigentes del Frente Amplio que cuestionaron el "tarifazo" anunciado por Lacalle, en contraposición con lo prometido en campaña.

"Los comentarios desde el Frente Amplio carecen de fundamentos económicos. De ninguna manera es un 'tarifazo' cuando fue explicado claramente que estamos reflejando los costos, y ni siquiera la totalidad de los costos", afirmó.

También se refirió a la reducción del descuento de IVA para las compras con tarjetas de débito (de 4% a 2%) y tarjetas de crédito en restaurantes (de 9% a 5%).

"Esa bonificación se mantiene, pero disminuye en el entendido de que esos recursos que se utilizaban para incentivar las transacciones, es necesario asignarlos a otras prioridades que tenemos", dijo.