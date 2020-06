Argentina no se queda quieta y la AFIP advierte a los que miran a Uruguay por doble tributación 

Todos los expertos advierten lo mismo. Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo son un primer paso para atraer extranjeros a residir el país, pero tan importante como obtener la residencia fiscal en Uruguay es darse de baja en el país de origen. Y ante los movimientos de la administración de Luis Lacalle, en Argentina advierten por la doble tributación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina aseguró que controlará a quienes inicien los trámites para dar de baja la residencia fiscal y que seguirá bien cada caso para asegurarse de que sea una modificación genuina, según publica este martes el diario argentino La Nación.

Si bien el cambio de residencia fiscal no tiene ningún inconveniente por sí mismo, en la AFIP advierten que el trámite debe ser genuino y que cumpla con la ley. El organismo “monitorea permanentemente” que se cumpla con lo estipulado en las normas para perder la residencia fiscal argentina ya que obtener la uruguaya no implica darse de baja en el país de origen.

Ya en febrero, cuando el presidente Lacalle anunció que quería atraer extranjeros, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, aseguró que estaban siguiendo de cerca los casos que iniciaban los trámites. En ese entonces, aseguró que había un “aumento significativo” de empresarios que se estaban dando de alta como residentes tributarios tanto en Uruguay como en Paraguay.

"Nos preocupa esta situación, por lo que estamos haciendo un trabajo de fiscalización muy fuerte", señaló en diálogo con radio Con Vos en ese momento y aseguró que en promedio eran dos o tres por año y que en 2019 fueron 17.

Si bien no son grandes números, tienen importancia en términos de recaudación, según dijo al diario argentino el abogado Miguel La Vista. "El incentivo que tiene la AFIP para verificar cómo se hizo el trámite es alto, y lo va a ejecutar", advirtió el tributarista.

La posibilidad de quedar en el medio, con doble residencia fiscal, es la peor situación para aquel que pretende cambiar de país porque ambas autoridades fiscales le pueden reclamar el pago de impuestos.

Entre las medidas aprobadas por gobierno está la de tener un patrimonio por cerca de US$ 377 mil y permanecer solo 60 días en el país. Hasta ahora era necesaria la inversión de US$ 1,7 millones o permanecer 183 días en el país. Ahora se reducen ambos requisitos si se cumplen al mismo tiempo. Además, el gobierno también redujo el monto de la inversión (directa o indirecta) necesario para obtener la residencia fiscal de US$ 4,8 millones a US$ 1,6 millones y enviará un proyecto de ley para elevar de 5 a 10 años el plazo de la conocida como "vacación fiscal" de quienes tributan el Impuesto a la Renta de los no Residentes (IRNR) del 12%. Ese mismo proyecto también habilita la opción de tributar por IRPF a una tasa fija del 7% en lugar del IRNR.