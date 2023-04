Argentina sigue barata para los uruguayos: ¿cuántos viajaron y cuánto gastaron?

Argentina sigue siendo el destino más elegido por los residentes en Uruguay que viajan al exterior. En los primeros tres meses de 2023 un total de 902.620 personas cruzaron hacia el otro lado del charco. Esto es, casi 11 veces más que lo registrado en igual período de 2022.

En tanto, el dinero desembolsado totalizó una cifra récord –para un trimestre– de US$ 291,3 millones en términos corrientes, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Turismo, casi 8 veces más que el mismo trimestre de un año atrás.

Los viajeros que eligieron el país vecino para vacacionar tuvieron una estadía promedio de casi 4 días y medio, el gasto medio fue de US$ 322,7, y el gasto diario de unos US$ 70.

Por otro lado, de los 1,14 millones de residentes en Uruguay con viajes al exterior en los primeros tres meses del año (una misma persona puede haber salido varias veces y por cada salida se lo cuenta como un turista adicional), el 80% tuvo como destino el territorio argentino. Ese flujo de viajeros también explicó el 62% del gasto total realizado en el exterior que ascendió a US$ 471,3 millones en el período analizado.

La brecha cambiaria que existe con el país vecino sigue repercutiendo de manera favorable en el poder de compra de los uruguayos que eligen cruzar para pasear y hacer compras, ya no solo en momentos puntales del año, sino que de manera extendida. También está el caso de quienes cruzan para adquirir productos de la canasta básica, como ocurre en las localidades fronterizas del litoral.

Con respecto a la región, Brasil fue el segundo destino elegido por los uruguayos. Las cifras trimestrales muestran que 170.839 personas eligieron al vecino del norte, esto es 130 mil más que en igual período del año pasado. En ese destino tradicional de sol y playa se gastaron US$ 73,3 millones, la estadía promedio fue de 8 días, y el gasto diario de US$ 53.

Indicador de precios fronterizos

El Indicador de Precios Fronterizos que pública el Observatorio Económico de la Universidad Católica de Salto (IPF) actualizado a marzo, muestra que aunque tuvo un leve descenso, la brecha de precios sigue en niveles elevados.

Adquirir una canasta de 60 artículos era 56% más barato en Concordia que en Salto. Y visto desde el punto de vista de Concordia, el indicador muestra que Salto estaba 127% más caro que la ciudad argentina al cierre de ese mes.

Por ejemplo, en la división de alimentos y bebidas la totalidad de productos relevados (30) eran más caros en Salto y la diferencia de precios era de 141%.

En bebidas alcohólicas y cigarrillos (150%), productos del hogar (113%), nafta (124%) y comidas fuera del hogar (135%). La mayor diferencia de precios (212%) se daba en la categoría de bienes integrada por desodorantes, shampoo, pasta dental, jabón de tocador y papel higiénico.

Esta diferencia de precios relativos de la ciudad de Salto respecto a la ciudad de Concordia recoge tanto factores coyunturales de la economía argentina y uruguaya, como la evolución de los tipos de cambio nominales y de los precios internos de cada economía y cada mercado, así como también estrategias de fijación de precios propias de cada uno de los establecimientos relevados.

La balanza turística

En el trimestre enero-marzo, algo más de un millón de personas hicieron turismo fuera de fronteras y gastaron US$ 471 millones considerando todos los destinos. En igual período, Uruguay recibió 1,2 millones turistas que dejaron divisas al país por US$ 741 millones (incluyendo alojamiento), por lo que el país cerró con un saldo positivo en la balanza turística de US$ 270 millones.