Así fue el escándalo que se armó la última vez que Villa Española fue al Parque Central

Nacional recibe este domingo a la hora 18 a Villa Española por la undécima fecha del Apertura. El equipo de Camino Corrales nunca disputó un partido oficial en el Gran Parque Central. En la temporada 2008/2009 estuvo a punto de hacerlo, pero el encuentro no se jugó y aquel 31 de agosto de 2008 terminó en un escándalo.

El equipo de Nacional que dirigía Gerardo Pelusso demoró el ingreso a la cancha y el árbitro Líber Prudente suspendió el partido.

Fernando Falce, entonces cuarto árbitro, fue a buscar a los jugadores tricolores al vestuario y cuándo estos salieron, Prudente y los asistentes se habían retirado. Antes de ingresar al túnel, un periodista de Tenfield le consultó al juez y éste dijo: "Son las 15:30, no está el equipo en la cancha".

A las 15:31 empezaron a salir las mascotas tricolores por la manga de protección y detrás los futbolistas, con el capitán Martín Ligüera a la cabeza. Formaron para los fotógrafos y se ubicaron en el arco de la Scarone. Pelotearon un rato hasta que se dieron cuenta que algo raro estaba pasando. Se dispersaron y se juntaron a charlar con los de Villa Española. A las 15:43, los dos equipos se metieron a los vestuarios.

En las afueras del estadio se registraron incidentes entre los hinchas de Nacional y fueron agredidos tres periodistas. El relator de radio Universal Alberto Kesman recibió una pedrada en la cabeza, y también resultaron golpeados Mauro Mas de Sport 890 y Damián Herrera de canal 12.

Los árbitros tenían un mandato del Colegio de Árbitros, entonces presidido por Ernesto Filippi, de cumplir estrictamente con el horario de comienzo.

Líber Prudente

El caso pasó por el Tribunal de Penas de la AUF, luego por el Tribunal de Apelaciones y finalmente, debido a que había un vacío reglamentario, la Mesa Ejecutiva fijó el encuentro que se disputó tres meses después, pero en el Estadio Centenario.

El 3 de diciembre con el arbitraje de Martín Vázquez, Nacional ganó 2-0 con goles de Sergio Blanco y Santiago García.

Cuando se suspendió el encuentro el tricolor iba a jugar con Alexis Viera, Matías Rodríguez, Pablo Melo, Adrián Romero, Gastón Filgueira, Diego Arismendi, Roberto Brum, Martín Ligüera, Nicolás Lodeiro, Sergio Blanco y Martín Cauteruccio y cuando se jugó realmente, lo hizo con Leonardo Burián, Martín Rodríguez, Diego Arismendi, Pablo Melo, Gastón Filgueira, Jorge Cazulo, Oscar Morales, Roberto Brum, Martín Ligüera, Sergio Blanco y Santiago García.

A Villa Española ya no lo dirigían Ruben Da Silva y Pablo Hernández, sino que lo hacía Luis Duarte. En el Clausura 2009 no participó porque no pudo pagar una deuda de US$ 60 mil.

Villa Española enfrentó 10 veces a Nacional de manera oficial: jugaron nueve partidos en el Centenario y uno (por el Clausura 2003) en el Domingo Burgueño de Maldonado. El último se registró en el Uruguayo Especial 2016, con victoria de los albos por 1-0, gol de Ligüera.