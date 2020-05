Así piensan tres entrenadores sobre los goles que se hacen en el fútbol uruguayo

Un detallado informe que realizaron los entrenadores Santiago Espasandín y Cristian Delgado revela cómo se marcaron los 800 goles del Campeonato Uruguayo de 2019. De acuerdo al estudio se utilizaron cuatro criterios para categorizarlos: acciones de balón parado, ataque combinado, ataque directo y contraataque. Progreso fue el que más goles marcó de pelota quieta (28), Nacional el que más anotó en ataques combinado (8) y directo (39) y Juventud de Las Piedras el que más anotó de contragolpe (10).

Referí consultó la opinión de los técnicos Leonel Rocco quien dirigió a Progreso, Álvaro Fuerte a Juventud y Martín García a Boston River el año pasado, sobre las conclusiones del informe coincidieron en que no siempre se tiene el mismo punto de vista sobre lo que significa un ataque directo, combinado o pelota parada. De todas formas, es un registro valioso que Espasandín y Delgado vuelcan al fútbol uruguayo, que tiene escasos registros de estas características, para entender con números cómo juegan los equipos uruguayos.

Rocco dijo que las jugadas de pelota quieta eran una de las armas ofensivas que tenía su equipo, al que sigue dirigiendo. “Nosotros tenemos jugadas de saque de banda, de tiro libre frontal, lateral, tiro de esquina. Tener buenos cabeceadores es importante, pero también es muy importante tener un buen ejecutante, que ponga la pelota donde queremos que vaya. En ese caso, Esteban González y Agustín González el año pasado, tuvieron muy buena pegada y exactitud en pelotas quietas. Generamos muchas pelotas quietas, muchos tiros de esquina porque llegábamos permanentemente por los costados y eso también es un tema a analizar, porque como consecuencia de nuestro juego que era por afuera había más posibilidades de convertir”, expresó el entrenador de los gauchos.

Rocco recordó un par de goles que hizo el zaguero Emanuel Gularte, pero no era el principal cabeceador del equipo: “Emanuel arrastraba mucha marca, pero un jugador con muy buena pelota quieta es Mathías Riquero. Es chico pero hizo un montón de goles de cabeza. Inclusive los dos con Peñarol en el Campeón del Siglo. Hacíamos jugadas con él, los compañeros lo cortinaban y aparecía en un sector del área, que si teníamos exactitud en la ejecución, quedaba solo”, recordó el DT.

Para el técnico Álvaro Fuerte, que el año pasado dirigió a Juventud de las Piedras, las situaciones de balón parado son importantes en el mundo: “No solamente en el fútbol uruguayo sino a nivel mundial el porcentaje de goles de pelota parada es de entre un 30% y 35%. En Uruguay nos ha dado muy buenos réditos a nivel general, incluso en la selección”.

Martín García, quien dirigió a Boston River en el Clausura, indicó: “Uno de los fuertes que tenemos como cuerpo técnico es el balón parado, lo trabajamos mucho, creo que es importante en el fútbol de hace 20 años y ahora y del futuro. Su equipo hizo cinco goles de balón parado en el Clausura.

Juventud fue el equipo que anotó más goles de contraataque (10 de 39) y su técnico en los torneos Apertura e Intermedio fue Fuerte. Durante ese lapso hizo seis goles de contra y los otros cuatro los marcó en el Clausura, con Pablo Tiscornia en la conducción técnica. Pero seguramente el equipo ya tenía asumido ese modelo, “no solo del año pasado, sino también de 2018 en la B”, dijo el entrenador.

Fuerte habló de “transiciones rápidas” y repasó que era el modelo de juego que tenían de acuerdo a las características de los jugadores. “Desde el inicio buscamos tener ese tipo de modelo de juego, donde los jugadores se comporten de una manera agresiva a la hora de recuperar el balón y automáticamente romper líneas de presión para tratar de llegar lo más rápido posible al arco rival”.

Indicó que el plantel del conjunto pedrense contaba con jugadores “que manejaban muy bien las zonas exteriores del campo, buenos recuperadores con visión en el primer pase posterior a la recuperación y con jugadores en el ataque que manejaban muy bien la ruptura de los espacios para que un segundo jugador pudiera ocupar esa zona y llegar lo más rápido posible a la finalización”.

José Varela o antes Briam Acosta por derecha y Diego García por la banda izquierda, eran futbolistas que utilizaban muy bien los desplazamientos hacia el espacio, dijo Fuerte.

Nacional, con Álvaro Gutiérrez en la mayor parte de la temporada, fue el equipo que más goles convirtió en ataques directos y combinados. En una charla anterior con Referí, el DT explicó su idea de juego: “Yo puedo tener el 100% de posesión de pelota y no hago un gol, el otro sin tocarla empató conmigo. Muchas veces incluso hasta conviene darle el terreno al rival para que venga, para que se confíe y cuando recuperás la pelota encontrar los espacios. También me adapto al rival muchas veces y si veo que lo que yo pensé no anda, trato de cambiar”.