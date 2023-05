Así se fue Leodán González del Franzini: los insultos de los hinchas de Defensor

Los hinchas de Defensor Sporting estallaron en el final del partido ante Nacional de este domingo en el Franzini, al reclamar un penal que el juez Leodán González ni el VAR consideraron que haya sido.

El penal, por un codazo de Bruno Damiani a Adrián Balboa, podría haber cambiado el resultado del partido que terminó 2-2 en el estadio del Parque Rodó.

Tras la finalización del encuentro, los hinchas violetas insultaron a Leodán González y sus asistentes cuando dejaban el campo de juego para pasar a la zona de vestuarios.

Así se pudo ver en un video compartido por el medio partidario de Defensor “La Voz del Tuerto”, donde además comentaron: “Muy bien los mandados, Leodán”.

Muy bien los mandados, Leodan 👍🏼

El reclamo estuvo sustentado también porque en el primer tiempo González cobro un penal para Nacional por un toque en la cara de Yefferson Quintana a Diego Zabala.

“Esto es un descaro”, dijo el presidente de Defensor

La bronca de los violetas también tuvo manifestaciones a nivel de sus directivos.

El presidente de Defensor Sporting Alberto Ward se mostró indignado por la actuación de Leodán González en el partido que su equipo empató 2-2 con Nacional por la 14ª fecha del Torneo Apertura.

Cuando Universal AM 970 entrevistaba al entrenador Marcelo Méndez pasó por al lado micrófono y habló por encima de la nota expresando sus quejas. Después dio una breve conferencia de prensa y le comenzaron preguntando si estaba "un poco" molesto por el partido y respondió: "Un poco si me mirás con un ojo solo; estoy muy molesto. Esto es un descaro y así estamos, todo el mundo contento, no pierde Nacional, Peñarol campeón, todo el mundo contento".