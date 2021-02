Vuelve el fútbol de juveniles en la AUF: así se jugará la temporada 2021

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizará este miércoles el sorteo de su torneo de la serie A de juveniles, que nuclea a los mejores clubes del fútbol en divisiones formativas, que están divididos en cinco categorías (sub 14, sub 15, sub 16, sub 17, sub 19) y las competencias comenzarán en marzo.

El fútbol juvenil está dividido en tres niveles, A, B y C. La actividad comenzará por la categoría de elite. El calendario de la AUF establece que el torneo comenzará a mediados de marzo, y trabajan sobre la fecha del fin de semana del 13 y 14 para poner a rodar las competencias, informó a Referí el presidente del Consejo Único Juvenil, Marcelo García. En caso que no puedan comenzar en esa fecha, será el sábado 20 y domingo 21. Leé también Diego Riolfo: “La muerte del Morro fue durísima y jugué por formar parte de un sistema donde todo debe continuar” En este 2021 se jugarán más partidos que en el año de la pandemia de covid-19, pero menos encuentros que lo que disputaron hasta 2019. El año pasado, en juveniles la AUF solamente organizó el Torneo Apertura, una rueda todos contra todos a partir de setiembre, en una competencia de la que participaron los 16 equipos que integraban la serie A. En 2019, los equipos de la A disputaban tres torneos y 37 partidos: Inicial dividido en dos series de siete, Apertura y Clausura. García explicó que para cumplir con ese calendario deben competir a partir de febrero, pero este año no estaban dadas las condiciones para iniciar la actividad ese mes. Además, para la actual temporada la actividad sufre un cambio sustancial: la serie A ganó cuatro clubes porque así fue votado por los clubes. Hasta 2020 compitieron 16, pero suprimieron los tres descensos y en lugar de tres ascensos de la B, votaron que subían cuatro equipos. Así llegaron a los 20 equipos que jugarán este año. Diego Battiste Marcelo García, presidente del Consejo Único Juvenil Comenzando en marzo, la AUF no puede organizar un torneo de dos ruedas (38 partidos), porque deben contemplar suspensiones por mal tiempo, descanso en vacaciones de julio y prever suspensiones por casos positivos de covid-19, explicó el presidente a Referí. Por tanto esta temporada se jugarán dos torneos. El primero será uno todos contra todos, de 19 fechas, y luego se dividirán en dos series, los 10 primeros jugarán por la Copa de Oro y los 10 últimos por la Copa de Plata. Con este calendario, todos los clubes van a jugar 28 partidos. Los 16 clubes que jugaron en la serie A en 2020 y se mantienen en el círculo superior son Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Deportivo Maldonado, Fénix, Juventud, Liverpool, City Torque, Nacional, Peñarol, Plaza, Progreso, Raing, Rentistas, River Plate y Wanderers, y se suman los ascendidos Boston River, Central Español, Tacuarembó y Bella Vista. Leé también ¿Quién es Blengio Salvo, el único dirigente que tiene un monolito en el Estadio Centenario? En el calendario internacional, Conmebol piensa disputar en el segundo semestre los Sudamericanos sub 17 y sub 20. La selecciones sub 15 y sub 17 de Uruguay comenzaron a entrenar esta semana y la sub 20 el próximo lunes.