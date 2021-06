Así se vivió en el VAR el polémico gol por el que Colombia pidió la suspensión del juez Pitana

La Conmebol liberó este viernes las conversaciones del VAR durante la jugada polémica que terminó con el gol del empate de Brasil frente a Colombia.

Primero, una voz en off sostiene que la decisión del árbitro Néstor Pitana fue correcta porque "se ajusta a las reglas de juego" ya que "el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor", que son las acciones para cobrar una suelta neutral.

Después de repasar la jugada desde distintos ángulos, de pedirle a Pitana que no confirmara todavía el gol, de chequear también si hubo posición adelantada en la jugada, el VAR expresó: "Vamos Néstor, gol confirmado".

Luego se escucha la discusión entre los futbolistas colombianos y Pitana.

Asimismo, este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió a la Conmebol que expulse de la Copa América a los árbitros involucrados en ese partido que terminó ganando Brasil por 2-1 con un gol convertido en los minutos de adición.

En el comunicado se expresa que "al minuto 77 del partido se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central Néstor Pitana y deriva en un ataque prometedor para el equipo brasilero que termina en gol. Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido. La FCF solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio".

AFP

La protesta de Suárez ante Berizzo, técnico de Paraguay, y el árbitro Wilmar Roldán

En ese partido que terminó 0-0 en el Centenario, Uruguay fue claramente perjudicado por los árbitros colombianos que anularon un gol lícito de Jonathan Rodríguez, sancionando una posición adelantada que no existió.

Al día siguiente la Comisión de Árbitros de Conmebol suspendió por tiempo indeterminado al árbitro VAR Nicolás Gallo y al asistente Miguel Roldán.