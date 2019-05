Así será el plan de trabajo de la celeste para la Copa América

La selección uruguaya de fútbol pondrá en marcha este viernes su plan de trabajo para la Copa América Brasil 2019, certamen que comenzará el próximo 14 de junio y en el que Uruguay debutará el domingo 16 ante Ecuador en Belo Horizonte.

Este viernes a la hora 9.30 será la primera actividad para los jugadores convocados, los que no se han dado a conocer públicamente. Por eso, minutos antes, cuando los futbolistas ingresen al Complejo Uruguay Celeste, se sabrá quiénes son los primeros en ponerse a las órdenes de Óscar Washington Tabárez.

“El 30 de mayo estará la lista definitiva, porque es el plazo reglamentario establecido”, dijo el asistente técnico de la selección, Celso Otero, a Referí.

Para el primer entrenamiento el cuerpo técnico espera un reducido grupo de siete u ocho futbolistas para iniciar los trabajos este viernes. El día lunes se sumarán más jugadores y el 3 de junio estarán los 23 convocados a disposición.

La selección entrenará de lunes a sábado en el Complejo de la AUF en uno o dos horarios. No se permitirá ingreso de público a los entrenamientos.

Día de pruebas

A medida que los futbolistas se van integrando al Complejo serán sometidos a evaluaciones para conocer su estado de salud y forma física.

Los médicos de la selección, Alberto Pan y Edgardo Barbosa, estarán a cargo de los tests sanitarios.

Luego, los jugadores tendrán las respectivas evaluaciones físicas con el preparador físico José Herrera.

Esa primera jornada de trabajo se repetirá para todos los seleccionados que vayan llegando al predio de la celeste en los diferentes días.

Suárez y los lesionados

Una de las interrogantes de los hinchas celeste es cuándo llegará Luis Suárez y cómo estará para la Copa América.

El delantero arribará a Montevideo entre el 1° y 2 de junio y a partir de 3 se espera que pueda comenzar a trabajar en el campo junto al resto del plantel, dijo el médico de la selección, Alberto Pan, a Referí.

Mientras, el delantero continúa en Barcelona con su plan de recuperación de la artroscopia a la que fue sometido el 9 de mayo.

Además de Suárez, José María Giménez empezará a trabajar en cancha luego de la fractura falange del segundo dedo del pie derecho que sufrió el pasado 20 de abril. El zaguero está en recuperación.

En tanto, Cristhian Stuani sufrió desgarro de gemelo el pasado 10 de mayo y se espera que pueda volver a entrenar el 1° de junio.

El calendario

El 30 de mayo, a más tardar, se conocerán los 23 seleccionados definitivos para la Copa América.

Para el 3 de junio se espera que esté todo el plantel a la orden y enfocados en la preparación para jugar ante Ecuador, Japón y Chile, en el grupo de la Copa América.

El amistoso de despedida será ante la selección de Panamá el viernes 7 de junio a las 20 en el Estadio Centenario.

Luego, el plantel seguirá con sus entrenamientos y el 13 de junio volará a Belo Horizonte para esperar el debut que será el domingo 16 a las 19 en el Mineirao. El segundo partido, ante los nipones, será el 20 a las 20 en el Arena do Gremio de Porto Alegre, y el tercero ante los trasandino el lunes 24, también a las 20, pero en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Jugadores que continúan en actividad

Si bien las principales ligas de Europa ya terminaron, hay varios jugadores que son habituales en la selección que continúan en actividad.

Por ejemplo, Martín Campaña y Gastón Silva, quienes disputan la Copa Sudamericana con Independiente y la próxima semana tendrán su partido de vuelta.

En Brasil, donde la Confederación Brasileña de Fútbol informó que recibió aviso de las convocatorias de Giorgian De Arrascaeta, Carlos Sánchez y Nicolás López, en la lista de 40 preseleccionados, también hay fútbol este fin de se semana.

En Argentina, Nahitan Nandez está disputando las finales de la Copa de la Superliga con Boca Juniors.

Del medio, el golero Kevin Dawson está jugando Copa Sudamericana hasta la próxima semana.

La lista de 40

Celso Otero, explicó a Referí por qué no se dio a conocer la lista de 40 reservados ni los futbolistas que arrancarán a entrenar este viernes. “No está previsto oficializarlos (nombres que comenzarán el viernes). Tuvimos mucho cuidado de respetar los tiempos y los nombres, porque no queremos hacer de esto (la lista para la Copa América) un juego de quiénes van a estar o quiénes no. No es una consulta popular”.

“El viernes de mañana llegará un contingente de futbolistas y ustedes van a estar tomando conocimiento de quiénes empiezan a entrenar. El 30 de mayo estará la lista definitiva, porque es el plazo reglamentario establecido. Y sucederá que el 30 no estarán jugadores que estén convocados para la Copa América. Por esa razón debemos ser muy cuidadosos con los nombres”, explicó.