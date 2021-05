Astori, sobre la emisión de deuda anunciada por el Ministerio de Economía: “ha sido un éxito rotundo”

El exvicepresidente y exministro de Economía, Danilo Astori, dijo que siente “gran satisfacción por el paso que ha dado Uruguay”, en referencia al canje y emisión de deuda que hizo Uruguay y que anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, este jueves.

“Esta operación ha sido un éxito, un éxito rotundo por el lado que se la mire. Tiene varios efectos positivos sobre el país, confirmando la fortaleza del sistema financiero uruguayo y el hecho de que constituye un puntal fundamental para emprender las transformaciones que el país necesita (...) en la economía, la salud, la educación”, expresó Astori en diálogo con 970 Noticias (radio Universal) este viernes.

El exjerarca frenteamplista sostuvo que “la base que Uruguay necesita se logra con operaciones como esta” y “es justo celebrar esto como un éxito del país y es justo atribuirlo a la confianza que se tiene en el Uruguay”. Agregó: “No lo puede hacer cualquier país, hay que tener mucha presencia en el mundo financiero en el sentido de la confianza para poder hacerlo”.

Este camino lo inició nuestro país con la participación de varios partidos, recordó el exministro de Economía y agregó que “la confianza no se construye de un día para otro, (sino que) lleva años de constancia”.. Además valoró el trabajo del equipo de Administración de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que también trabajó en la cartera mientras él fue ministro (2015–2020), puntualizó.

Astori valoró que se emitió una vez más, según dijo, deuda en moneda local nominal sin ajustes por inflación, además de hacer operaciones con monedas extranjeras, alargando vencimientos y con tasas de intereses bajas.

Este jueves el MEF informó que el nuevo bono en pesos a tasa fija nominal a 10 años obtuvo el equivalente a US$ 1.166 millones, mientras que por la reapertura del bono global en dólares recibió otros US$ 574 millones, por lo que la operación de emisión y recompra de deuda totalizó US$ 1.740 millones.

En tanto, la demanda por la emisión de un bono global en pesos nominales con vencimiento en 2031, la reapertura del bono global en dólares a 2031, y la oferta de recompra de bonos en circulación recibió una demanda cercana a los US$ 4.000 millones, informaron fuentes del mercado El Observador.