AUF dice que recaudó US$ 290.000 por derechos de TV en los tres partidos amistosos de la selección uruguaya

Los tres partidos amistosos que disputó la selección uruguaya en junio, ante México, Estados Unidos y Panamá, le generaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ingresos netos por US$ 290 mil, informaron desde el Comité Ejecutivo a Referí.

Para estos partidos del combinado, la AUF realizó el 30 de abril un llamado abierto a interesados a adquirir los derechos de TV, pero al cierre del plazo el 10 de mayo no hubo ofertas y la AUF lo declaró desierto.

Luego, la AUF recibió una oferta de la empresa Tenfield (US$ 120 mil por los tres encuentros) para adquirir los derechos de TV de los partidos y negociarlos directamente con los cables, con producción propia, y una de DirecTV que propuso emitir en su pantalla la transmisión de AUFTV, sin exclusividad, a cambio de US$ 45 mil y la posibilidad que la Asociación negociara con el resto de los cables y emitir los encuentros por streaming. DirecTV tiene el 29% del mercado de cables.

Finalmente, la AUF decidió tener su propia transmisión.

La última semana cerraron los números de los tres amistosos y el resultado económico, según se informó a Referí, fue que recaudaron US$ 353 mil y que, luego de descontar los gastos, le quedaron US$ 290 mil libres.

Desde la Asociación se especificó que los ingresos se dividieron entre US$ 148 mil por compra directa de la transmisión de AUFTV a través de pay per view (el costo era $ 50 por usuario por partido), US$ 113 mil por la venta de los derechos a los cables y US$ 92 mil por concepto de publicidad, que incluyó estática, tandas en las transmisiones, el nombre de la Copa en juego y el espacio del Jugador del Partido.

La AUF se encargó de la producción, de la transmisión, de los gastos que generó el streaming y la bajada del satélite.