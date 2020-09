Aumento de casos de covid preocupa al gobierno que refuerza controles de fiestas clandestinas

El Poder Ejecutivo manifestó este miércoles su preocupación ante la constatación de "fiestas masivas" no autorizadas y anunció que endurecerá los controles y sanciones para este tipo de eventos sociales. El llamado de atención se dio al mismo tiempo que se produjo un aumento en el número de casos de covid-19.

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), este miércoles se detectaron 29 casos nuevos y el total de activos asciende a 252.

"El gobierno nacional está muy preocupado por algunos hechos vinculados a las fiestas que no están autorizadas de una gran cantidad de personas en los últimos días", señaló el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa. El jerarca se dirigió a la población acompañado del ministro de Salud, Daniel Salinas, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

Delgado insistió, al igual que hizo en los primeros meses de la pandemia, acerca de que la situación "no está controlada hasta que se descontrola". "¿Perder lo que fuimos ganando por una fiesta? Me parece que no es la opción", afirmó y dijo que este tipo de eventos son el "mayor riesgo" que queda por delante.

La cantidad de casos nuevos de covid-19 registrados en las últimas dos semanas constituyen el tercer pico más alto de la enfermedad en el país, después del brote del casamiento en marzo y el foco originado en instituciones de salud en junio.

"Va a haber un control muy estricto en el cumplimiento de las normas sanitarias para que no se realicen fiestas (...) El gobierno va a aplicar todo el peso de la ley y va a hacer un control muy severo", advirtió Delgado.

Salinas, por su parte, explicó que muchas fiestas "tienen una duración indeterminada, son en lugares cerrados y con poca ventilación". Si bien no dio detalles, el ministro dijo que "trascendieron" fiestas realizadas con un público de entre 120 y 150 personas. "Hay que comprender el riesgo epidemiológico que supone una amenaza a la salud pública. Es un llamado a la reflexión", agregó.

Por el momento, las únicas fiestas autorizadas son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados, con un límite de hasta 60 personas, una duración máxima de hasta 2 horas y media (con recomendación de que sean fiestas infantiles) y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias del protocolo correspondiente.

"Tenemos un estatus transitoriamente aceptable. Si uno le da un pequeño espacio al virus, el virus va a hacer lo que sabe hacer: contagiar gente. Pedimos que no se hagan fiestas. ¿Es mucho pedir esto?", se preguntó el ministro de Salud.

Respecto a cómo se aplicará la ley, el prosecretario Ferrés hizo mención a tres caminos: multas entre $37 mil y $1.238.070, clausuras y denuncias penales.

Todas esas herramientas, según explicó, pueden ser utilizadas en el marco de la ley 9.202 de Salud Pública, que establece que el Poder Ejecutivo debe adoptar "todas las medidas que estén a su alcance" ante la "violación de las disposiciones sanitarias".

Elecciones

Durante la conferencia, las autoridades del Poder Ejecutivo también se refirieron a las elecciones departamentales que tendrán lugar el próximo 27 de setiembre. La semana pasada el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, manifestó su preocupación ante la eventual llegada de argentinos y brasileños a votar.

Según los cálculos del presidente de ASSE, hay unos 7 mil brasileños que podrían llegar al país para votar, producto de la doble nacionalidad. Si bien sobre los argentinos no precisó una cifra, dijo que en ese caso la preocupación era menor debido a los cuidados sanitarios que implementó Buquebus.

Delgado comentó en la conferencia que hay una comisión integrada por la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública trabajando en dar todas las garantías sanitarias el domingo de las elecciones, tanto a la hora de ejercer el voto como en la etapa posterior de eventuales festejos.

"La Corte Electoral está determinando un cuarto miembro de mesa que sea un facilitador para verificar y controlar que las personas tengan el tapabocas, distancia física y algunas otras cosas que está ajustando la comisión", afirmó. Dicha normativa será divulgada en los próximos días.

"La responsabilidad es mayor aún. El sistema político tiene que dar el ejemplo. Lo tiene que dar en muchas cosas, en esto también", subrayó el secretario de Presidencia.