Barcos pesqueros que no zarparon y poca gente en la ciudad: cómo fue la venta de pescado por Viernes Santo

Por la tradición cristiana, arraigada en una cultura principlmente laica como la uruguaya, cada viernes de la semana de turismo se despega el consumo de pescado. Sin embargo, en diálogo con El Observador, desde algunas pescaderías señalaron que este año la venta fue más "tranquila" que en otras oportunidades, quizás porque dejada atrás la pandemia, y con Argentina como un destino accesible para los uruguayos, muchas personas dejaron el país esta semana.

Además, este año, la Federación de trabajadores de Ancap (Fancap) decidió no realizar horas extras durante turismo, lo que impidió que zarparan barcos pesqueros, denunció la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU). El gasoil marino es el combustible con el que opera la flota de pesca industrial, y solo puede ser comprado por Ancap.

Desde la pescadería Altamar que se encuentra en el puertito del Buceo, Susana Ramos destacó que este año "se está vendiendo bien". "Por suerte no se fue todo el mundo. Siempre queda alguien", dijo a El Observador.

Por otro lado, uno de los puntos que señaló fue el aumento en la venta de mariscos, algo que otros colegas reconocieron también.

"Año a año, la gente cambia sus costumbres. Este año se volcaron mucho al marisco y hace varios años que viene siendo de la misma forma", aseguró Ramos.

Para Natalia Ferreira de The Best Fisherman, a esta altura del año "se vende más mariscos". También, "se está vendiendo corvina y pescadilla". Sin embargo, para Ferreira, la venta fue "medio tranqui, mucho menos que otros años". "La gente se fue para afuera", sostuvo.

La decisión de Fancap afectó en cierta medida a la pescadería de The Best Fisherman ubicada en Carrasco, porque si Ferreira compraba del frigorífico no le llegaba fresco, al no haber en el puerto. "No nos pudimos abastecer de otra mercadería, no tenemos variado", explicó a El Observador. Aun así, “nos manejamos con la pesca fresca, la de nuestro barco".

Contaminación, lobos marinos y poca pesca

Ricardo de Piero, dueño de la pescadería Punta Carretas, vende solo lo que consigue con "sus tres barcas de pesca artesanal".

A las 14:00 de este jueves santo –día que según él es cuando más se vende– "ya no tenía nada".

"Venta hay mucha, lo que hay es poco pescado. Dependemos de la pesca, de las inclemencias del tiempo", dijo De Piero en diálogo con El Observador.

El conflicto con el sindicato de Ancap no lo afectó, pero sí una situación ya establecida en el país que hostiga la pesca, especialmente la artesanal.

"Hay mucha menos pesca, debido a las contaminaciones importantes que hay y además la cantidad de lobos marinos que por distintos motivos se van desplazando. Calás una red, la depositás en el agua, la extendés y ahí vienen inmediatamente los lobos. Todo el pescado que hay, no es que lo sacan con delicadeza, lo arrancan con pedazos de red. Una red nueva, cero kilómetro, te queda llena de boquetes inmediatamente", explicó a El Observador.

"Aparte, no se hacen vedas, que se deberían de hacer para pescar hoy menos y mañana más. El pez siempre es el mismo, pero las tecnologías son mucho mayores", continuó De Piero. Como ejemplos, señaló que ahora hay "cientos o miles de kayaks pescando en el agua" y que "hay una chupadora en la Punta del Tigre" que absorbe "el agua donde hay un estuario al que vienen los peces a desovar".

"Todo eso antes no existía", resumió.

El consumo de pescado cada vez es mayor "porque los médicos inclusive recomiendan la ingesta de pescado tantas veces por semana". Además, en estas fechas, crece todavía más. "La tradición se sigue manteniendo. Hay mucha gente que no come pescado durante el año y ahora quiere comer por la tradición Semana Santa", dijo De Piero.

Pescado entero por la tradición

Por costumbre, en turismo, algunas personas compran corvina o corvina negra entera "para hacer a las brasas". Incluso, "algunos quieren la cabeza porque queda más folclórico".

Pero, por una corvina que alguien compra, "vendés cien kilos de lomo". "La gente quiere lomo y sin espina", aseguró el dueño de la pescadería en Punta Carretas. De Piero vende lo que pesca: pescadilla, palometa, corvina, corvina negra, pejerrey, lenguado, corvina negra, mochuelo, anchoa.

Álvaro Otero, dueño de Servipez, que vende por menor y por mayor en el barrio Larrañaga, coincidió con sus colegas.

Más del 90% de la venta de pescado corresponde a lomo. Aunque en semana de turismo "se vende mucho para la parilla también, aumenta el entero": "corvina, salmón de mar, mochuelo, alguna lisa".

Otero dijo también que "se nota muchísimo" el aumento de venta de mariscos. "La gente va a lo práctico", explicó.

El jueves y el viernes de mañana es cuando más se vende, por lo que, en diálogo esta mañana con El Observador, dijo que hay que esperar. Hasta el momento, sin embargo, "comparado con otros años estuvo más tranquilo".

"Inclusive hubo menos pescado, debido a que muchos barcos no salieron. El tiempo no ayudó mucho", sostuvo en la misma sintonía.

Además, tras la decisión de Fancap, "muchos barcos quedaron parados". "También nos afectó la cantidad de pescado que podíamos agarrar. Suerte que vino un poco de Argentina. Por lo menos nos dio para suplir. Y también algo que tenemos de reserva", dijo Otero.

La baja de ventas este año no es preocupante, pero "en ciertos sectores te baja el caudal de clientes". Muchas personas se fueron del país.

"Cuando fue el tiempo de la pandemia, la gente no salió tanto, se vendió muy bien", comparó.