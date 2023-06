Bienvenidos a la era Bielsa: un adelanto de fútbol, goles y sueños que no tienen techo

El estreno de la era Marcelo Bielsa en la selección uruguaya quedó marcado por una goleada 4-1 ante Nicaragua en el Estadio Centenario, que deja poco margen para profundizar en lo ocurrido, por la calidad del rival (140 en el ranking FIFA), pero permite avanzar, sin exageraciones, sobre la sustancia futbolística de lo que el entrenador argentino está dispuesto a desplegar con Uruguay.

El claro perfil que planteó el equipo de dar continuidad al juego quedó planteado por la forma en que se pararon en el campo, y por cómo respondieron en los movimientos.

Para lograr ese funcionamiento este miércoles en el Estadio Centenario fue clave la velocidad que le puso al juego todo el equipo, desde el arco.

El primer gol de Uruguay, que tuvo a Matías Viña como protagonista avanzando con el balón hasta tres cuartos de cancha e iniciando con Brian Rodríguez, Zalazar, Pellistri y Arezo un movimiento del balón de izquierda a derecha, es una muestra de lo que busca el nuevo Uruguay.

Para ello son claves los intérpretes que pone en la cancha.

Este miércoles jugó con un equipo en el que probaba futbolistas para el futuro, en la única ventana de FIFA que tiene para ensayar para las Eliminatorias.

En setiembre estarán en la selección los que jugaron el Mundial Qatar 2022 y las grandes figuras que tiene el fútbol uruguayo en Europa para iniciar el recorrido para el Mundial 2026.

De todas formas, en cualquiera de los dos casos, la esencia en el juego es la misma: recuperar rápido la pelota, que el rival haga menos pases, generar pases entre líneas especialmente por el eje del medio de la cancha y llegar con velocidad y profundidad por las bandas.

Ante Nicaragua comprobó que Facundo Pellistri seguirá siendo un gran caballito de batalla, después del gran descubrimiento que hizo Diego Alonso en enero de 2022, para abrir la cancha por la derecha y generar un surco en el ataque. El jugador de Manchester United tiene todo lo que esta selección necesita para abrir los partidos. Le sale naturalmente.

El entrenador adelantó que Pellistri jugará los dos partidos como titular, es el único que estará desde el inicio ante Nicaragua y Cuba.

Pellistri no es el único. Este ensayo en el Centenario también le permitió comprobar que aquel descubrimiento de Tabárez en 2019 con Brian Rodríguez, por quien apostó como el clase A del futuro de la selección uruguaya, está vigente.

Luego del intervalo que por su descenso en el nivel de juego en 2021 y su ausencia a las charlas con Diego Alonso en enero 2022, volvió Brian Rodríguez en su máxima expresión y Uruguay recupera a un delantero que genera el equilibrio perfecto en ofensiva.

Los dos exjugadores de Peñarol, Pellistri y Brian, tienen todas las caracterísicas para transformarse en piezas importantes en el futuro andamiaje del equipo de Bielsa.

Y falta el elemento más importante: Rodrigo Zalazar.

El volante de Schalke 04 se transformó en el engranaje perfecto del mediocampo, por la lectura de juego, por la forma en que entendió lo que pidió el entrenador y porque tiene un guante en su pie.

Es cierto que las exigencias del rival le permitieron moverse con libertades y sin la presión que podrán plantear otras selecciones en las Eliminatorias, pero la muestra de fútbol que dio dejó planteadas singulares expectativas.

Por sus acciones en el campo, por su precisión en el pase y por la pegada, alcanzó una actuación destacada, coronada con dos goles, y le dieron al mediocampo todo lo que necesitaba.

El detalle que deberá resolver Bielsa ahora será cómo conforma el 11 para el estreno en las Eliminatorias ante Chile cuando el mediocampo está superpoblado de cracks, y ahora se quiere insertar Zalazar.

Así como el funcionamiento del equipo invita a soñar en grande, también el cierre mostró las debilidades. El gol que tomó Uruguay en los descuentos, tras un error defensivo, son las expresiones que Uruguay no se puede permitir ni justificado por el afloje que genera un 4-0.

El proceso de Bielsa en Uruguay, que tiene por delante el inicio de las Eliminatorias en setiembre 2023, el Preolímpico de enero 2024, la Copa América 2024, los Juegos Olímpicos 2024 (si clasifica) y el Mundial 2026 (si clasifica), está regado por una renovación de futbolistas que bien administrados no tendrán techo.

Tiene en sus manos decenas de jugadores que explotan con calidad sin igual. Porque lo que consiguió el proyecto de selecciones de Tabárez entre 2006 y 2021 fue ampliar la base de juveniles con un plan, que desarrollaron diferentes entrenadores, hasta brindar en este 2023 una gama de jugadores tan amplia, variada y de tanta calidad que Bielsa tendrá en abundancia para resolver.

Porque lo que está claro es que el nuevo entrenador, famoso por su capacidad para potenciar a los futbolistas, tiene en sus manos el mejor proyecto que le hayan entregado a un técnico en Uruguay. Incluso capaz de superar el que lideró Tabárez. Sé que frente a esta afirmación enseguida dirá que Uruguay no tiene a otra dupla Suárez-Cavani en estos jugadores que están surgiendo. Posiblemente no tendrán los mismos apellidos, pero la calidad de los jugadores es tan rica que no será necesario depender de dos goleadores sino que habrá un equipo capaz de respaldar los sueños.

No son palabras. Son hechos. Bielsa tiene a disposición a los semifinalistas del Mundial sub 20 de Corea del Sur 2017 a punto de caramelo y listos para terminar de consagrarse como ya está ocurriendo con varios de ellos en los grandes equipos del mundo (Mele, Pumita Rodríguez, Santiago Bueno, Viña, Mathías Olivera, De la Cruz, Valverde, Bentancur y Canobbio), a quienes se suman Josema Giménez y De Arrascaeta del sub 20 2013, Franco Israel, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Bruno Méndez, Maxi Araujo y Darwin Núñez del sub 20 2019, y ahora empuja la nueva generación campeona mundial en el último sub 20, que desembarcará con figuras del mismo nivel o superiores.

Por esa razón, más que nunca, bienvenidos a lo mejor del fútbol uruguayo, aunque ya no estén Forlán, Suárez y Cavani, ¡bienvenidos al futuro!