Bilardo debe estar orgulloso: la cruzadita de Damonte que recordó a la cábala del doctor

El entrenador argentino Israel Damonte, exjugador de Nacional, hizo acordar al histórico Carlos Salvador Bilardo por una costumbre que realiza antes de los partidos y que era una de las tantas cábalas del “doctor”.

En el partido de este jueves ante Defensa y Justicia, el DT de Sarmiento se cruzó en medio de la salida de los jugadores rivales, tal como hacia el técnico campeón del mundo con Argentina en México 1986.

C. DOS SANTOS

Israel Damonte

Esa era una de las cábalas de Bilardo, que incluso llegó a ser identificada por sus rivales, los que intentaron evitar que no se le cruzara por delante al momento de salir a la cancha.

Luego de que se descubriera que Damonte hizo el mismo movimiento este jueves, se chequeó que ya lo había hecho en anteriores partidos.

¿Es una cábala? En ESPN le preguntaron si su cruzadita era una cábala, pero desestimó que así sea, si bien reconoció que lo había hecho.

“Ahora que me decís, he pasado sí, pero no es que lo hago a propósito, se dio así”, dijo.

Cábala o no, este jueves ante Defensa y Justicia, el lírico equipo de Sebastián Baccacece, la movida le dio resultado porque ganaron 2-1, por lo que Sarmiento comparte el cuarto puesto de su serie con Argentinos Juniors, en el que es el último cupo para pasar a la siguiente fase.

Carlos Bilardo

Damonte, que supo defender la camiseta de Estudiantes de La Plata, club en el que se formó Bilardo, también llamó la atención por un pasaje del partido ante Defensa, en la que se vio a sus jugadores replegados en su área para defender una pelota quieta.