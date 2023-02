Blinken y Wang Yi se reúnen en plena escalada de tensión entre Washington y Beijing

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le advirtió el sábado al jefe de la diplomacia china, Wang Yi, que el incidente que llevó a derribar un globo chino en el espacio aéreo estadounidense "no debe volver a ocurrir", indicó un portavoz del Departamento de Estado, según reportó la agencia AFP.

Blinken también enfatizó dirigiéndose a Wang sobre las "implicaciones y consecuencias" que tendría brindar un "apoyo material" a Rusia en su guerra contra Ucrania, añadió la misma fuente. A su vez, Wang Yi lanzó una serie de acusaciones contra Estados Unidos en ese encuentro que comenzó el viernes y se extiende hasta el domingo.

Durante las dos primeras sesiones del foro los cruces entre las dos potencias no hicieron más que confirmar las tensiones no solo por la guerra en Ucrania sino por la situación de Taiwán.

A última hora del sábado, Antony Blinken y Wang Yi tuvieron una reunión bilateral. El encuentro sirve para mantener el diálogo pero no mostró distensión tras la suspensión de la visita de Blinken a Beijing suspendida por el incidente del globo chino que sobrevolaba territorio estadounidense y que fue destruido por un avión militar de ese país.

Wang Yi, al intervenir en el pleno de la conferencia, lanzó acusaciones contra Washington. Una de ellas es que Washington reaccionó de forma “histérica y absurda” en la crisis del globo. ”No demostró fuerza, sino debilidad. Fue al 100% un abuso del recurso a la fuerza. No lo aceptamos”, dijo Wang. El jefe de la diplomacia de Beijing dijo que Estados Unidos busca “contener a China, dañarla con falsas acusaciones y cooptar a otros países para que hagan lo mismo”.

La agencia china Xinhua recoge las declaraciones de Wang respecto del conflicto por Taiwán: “La paz entre ambos lados del estrecho de Taiwan debe mantenerse a través de una firme oposición a las fuerzas a favor de la ‘independencia de Taiwan’ y una adhesión inquebrantable al principio de una sola China, que es también el consenso de la comunidad internacional”.

Wang afirmó que "no somos nosotros, sino las fuerzas a favor de la 'independencia de Taiwan' las que quieren cambiar este statu quo". Esos actos “son incompatibles con la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho de Taiwan, como el fuego y el agua".

Luego sostuvo que “la mentalidad de guerra fría está de vuelta, en el que los riesgos geopolíticos se amplían y el unilateralismo es desenfrenado”, al oponerse a los intentos de “promover una confrontación ideológica y la conformación de bloques excluyentes”.

El dirigente chino anunció que Beijing presentará un plan de paz para la crisis en Ucrania, apoyado en varios elementos, como el “respeto de los principios de soberanía e integridad territorial”. “Las guerras nucleares no deben combatirse”, remarcó Wang, que tiene previsto viajar a Moscú en los próximos días.

Luego fue el turno de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien manifestó su “inquietud por la profundización de las relaciones entre China y Rusia tras la invasión de Ucrania”. Harris exhortó a los países que apoyan a Ucrania a que se mantengan “fuertes”, porque el desenlace del conflicto será un mensaje fundamental para “otras potencias autoritarias que podrían intentar reconfigurar el mundo a través de la coerción o incluso de la fuerza bruta”.

A su turno, el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, cargó contra la relación entre Beijing y Moscú: “Sabemos que China observa con detenimiento el escenario para ver qué precio paga o qué beneficio logra Rusia por su agresión. Lo que sucede hoy en Europa podría ocurrir en Asia mañana”, en referencia a Taiwán.

“La dependencia de Europa del gas ruso nos hizo vulnerables. No deberíamos repetir el mismo error con China y otros regímenes autoritarios”, apuntó Stoltenberg, quien consideró que “el interés económico no puede pesar más que el de la seguridad”. Cabe recordar que el jefe de la OTAN es noruego, de un país con grandes yacimientos de gas y petróleo que está proveyendo de esos recursos a quienes no pueden adquirir el de origen ruso por las sanciones.