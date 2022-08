Bordaberry a Palma: "Si te peleás con todos, planteate que de repente el problema sos vos"

Pedro Bordaberry, el asesor externo de Montevideo City Torque, habló este miércoles de su relación con el presidente de Liverpool, José Luis Palma, quien lo invitó a debatir sobre distintos tópicos del fútbol uruguayo y él no aceptó.

"A José Luis lo veo mal. Le tengo estima y sobre todo, respeto. Es un hombre muy convencido de lo que hace. La verdad que hace un laburo bárbaro en Liverpool y hay que reconocerlo, está invirtiendo, pero lo veo peleado con todo el mundo”, dijo Bordaberry en el programa 100% Deporte de Sport 890.

Armando Sartorotti

Bordaberry quiere "construir" y no debatir con Palma

Y agregó: “El otro día en el programa (Punto Penal de canal 10), primero dijo que quería debatir conmigo, después con (Ignacio) Alonso, después relajó a los de Nacional, después se peleó con el hijo y después se peleó con los periodistas que publicaron la foto del vestuario (de Liverpool en el que se cambió Luis Suárez con el plantel de Nacional). Te podés pelear con uno, con dos, pero cuando te peleás con todos, planteate que de repente el problema sos vos. Yo lo haría. A veces a mí me pasa que ando medio cruzado y pienso: ‘El problema soy yo, no el otro’”.

Palma dijo ese día, entre otras cosas que "al vestuario que fue Suárez fue Forlán, fue Abreu, figuras emblemáticas”.

Y también habló de los dirigentes de Nacional, entre los que se encuentra su hijo Antonio.

Leonardo Carreño

José Luis Palma, presidente de Liverpool

“Por ser complacientes y generar una entrada especial para las entradas de Peñarol y Nacional a Belvedere y además darle un espacio que está en desuso, se generan problemas. Ese espacio que está entre los vestuarios y la cabecera de Liverpool genera problemas. Si los dirigentes no quieren estar con sus hinchas, que no vayan. Pero de aquí en adelante, ni Peñarol ni Nacional van a tener esas concesiones, porque me terminan generando problemas. Los dirigentes van a tener que estar con sus hinchas, porque ese espacio lo usan, si nos ganan, para provocarnos, cosa que ocurrió y que hemos denunciado, bastantes y repetibles. Anecdótico: mi hijo revoleó la camiseta de Nacional al terminar el partido. Bueno, que la revolee con sus hinchas, pero no a cinco metros de los míos, porque eso genera violencia. A partir de ahora, que lo sepan los dirigentes", dijo Palma.

Su hijo le contestó al mismo tiempo que hablaba en TV, a través de su cuenta de Twitter: "Nacional, Nacional y siempre Nacional",

Como informó Referí el pasado lunes, los Palma han tenido distintas idas y vueltas en el fútbol.

La negativa por un debate

Con relación a su negativa a realizar un debate con el presidente negriazul, Bordaberry expresó que le harían un mal al fútbol uruguayo.

“Si vamos a un debate, ahondamos la grieta esta del fútbol uruguayo, seguimos peleándonos. A mí el debate me gusta como el dulce de leche, me dediqué a eso durante 20 años. Pero, ¿le hacemos un bien? No. ¿Sabés a quién le hacemos un bien? A ustedes los periodistas que nos llevan a la televisión, nos ven peleando, decir barbaridades, y ustedes ganan en rating y hacemos pelota al fútbol uruguayo". sostuvo.

A su vez, expresó: "En este momento hay que actuar con responsabilidad. No quiero enfrentarme con José Luis Palma. Quiero buscar con él lo mejor para el fútbol uruguayo. Sentarme con él y dejar de lado las diferencias para juntar las cosas para mejorarlo. A eso lo invito. No a debatir, a construir. A hacer cosas por todo el fútbol. Ese es el camino que tendríamos que tomar todos”.