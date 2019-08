Boston River dice que estadio de Florida está pronto para jugar con Nacional

Boston River pretende jugar en Florida el partido ante Nacional por la cuarta fecha del Intermedio el próximo sábado 10. Sin embargo, la Policía puso algunas condiciones para habilitar el estadio Campeones Olímpicos de esa ciudad, como arreglar tejidos y colocar baños químicos. El gerente deportivo del club, Adrián Berbia, dijo a Referí que todo lo que había que corregir se hizo y que si no se juega allí es por "un tema político".

Sin embargo, todavía restan algunos problemas por resolver. En la mañana del sábado hubo una "visita de complemento" de la Comisión de Field de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que concluyó que resta corregir que uno de los arcos está mal colocado por unos centímetros y faltan detalles de seguridad, informó a Referí el intendente de Florida, Guillermo López.

En uno de los muros se deben agregar diez metros de alambre de púa y también hay escombros alrededor del estadio que deben ser retirados para que no sean utilizados como proyectiles por los hinchas. López dijo que el lunes estas mejoras estarán prontas y aseguró que el partido se jugará en Florida.

A López le informaron que es un hecho que el estadio estará habilitado el próximo martes 6 para el partido que se jugará el sábado 10.

La Intendencia ya solucionó el pedido de los baños químicos, corrigió "las tablas" de una tribuna y podó uno de los árboles para evitar que se trepen los hinchas.

Berbia afirmó que todo lo que había que corregir ya se hizo y que si no se habilita el estadio de Florida es por un tema "político" ya que no Nacional está haciendo "gestiones con la Policía" para que no se pueda jugar en la ciudad que está a 100 kilómetros de Montevideo.

La Intendencia de Florida y Boston River anunciaron el jueves 25 un acuerdo para que el equipo en el que juega Sebastián Abreu juegue los partidos de local en el Campeones Olímpicos.

El partido ante Nacional sería el primer encuentro que juegue allí de forma oficial.