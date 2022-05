Brasil vuelve a rebajar de forma unilateral el Arancel Externo Común del Mercosur

El gobierno de Brasil volvió a decidir de forma unilateral una nueva rebaja del 10% en 6.195 productos englobados dentro del Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur, según informó el Ministerio de Economía brasileño en un comunicado publicado este lunes. Con esto, el 87% de los productos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) tendrán un 20% de rebaja de aranceles, entre esos productos los "frijoles, carne, pasta, galletas, arroz, materiales de construcción", detalló el gobierno.

La anterior rebaja había sido anunciada en conjunto entre Argentina y Brasil y luego, sin tener el consenso en el bloque, Brasil decidió aplicarla de forma unilateral. Aquella decisión alejó las posibilidades de Uruguay de intentar atar la flexibilización del bloque a la rebaja del Arancel Externo Común. Ahora, el gobierno del país norteño vuelve a tomar una decisión de forma unilateral.

El nuevo descuento fue aprobado por el Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) brasileña en una reunión extraordinaria, y fue anunciada este lunes en conferencia de prensa por autoridades del Ministerio de Economía y de Camex. Es una medida temporal, con fecha hasta 2024, y sostienen que "contribuirá al abaratamiento de casi todos los bienes importados, beneficiando directamente a la población y empresas que consumen estos insumos en su proceso productivo", detalló el gobierno federal.

"El objetivo del gobierno es paliar las consecuencias económicas negativas derivadas de la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania -principalmente el alto costo de vida de la población de bajos ingresos y el aumento del costo de las empresas que consumen estos insumos en la producción y comercialización de bienes", desarrolla el comunicado del gobierno brasileño de este lunes.

Consenso en desuso

Presidencia

Para Lacalle la decisión de Brasil en noviembre habilitó a Uruguay a avanzar con la flexibilización

La anterior rebaja del 10% fue aprobada en noviembre de 2021, también de forma unilateral –aunque en acuerdo con Argentina– en una decisión que golpeó a Uruguay en su intención de flexibilizar el comercio exterior del Mercosur con Brasil como aliado. A finales de noviembre los otros países miembro pidieron a Uruguay que aprobara la rebaja del arancel luego de la decisión, pero Uruguay quiso discutirlo en conjunto con la flexibilización y ante la negativa, rechazó la rebaja.

El Observador consultó en Cancillería para conocer su postura sobre esta nueva rebaja pero prefirieron no hacer declaraciones.

En noviembre, la Cancillería uruguaya sostuvo en un comunicado que la decisión de Brasil reflejaba "la necesidad de modernizar y sincerar el Mercosur, como forma de lograr una mejor apertura e inserción internacional".

El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo por su parte en diciembre que "la regla de consenso en el Mercosur ha caído en desuso o ha sido vulnerada": "El Mercosur se dio, cuando se creó, una forma de funcionamiento que es ´tenemos que estar los cuatro de acuerdo si no no avanzamos´. Ahora este avance de Brasil, después apoyado por otros países, no hubo consenso. ¿Qué quiere decir con esto? Que la regla de consenso en el Mercosur ha caído en desuso o ha sido vulnerada. Con lo cual nosotros estábamos dispuestos a acompañar si se agregaba la flexibilización. ¿Qué nos habilita cuando no se cumplen las reglas de consenso? Nos habilita a nosotros a avanzar en la flexibilización".

Tal como informó El Observador, a principios de mayo el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Carlos Alberto França, estuvo en Uruguay. Entre los asuntos tratados estuvo presente la intención de Brasil de convencer a Uruguay de aprobar la rebaja del AEC, pretensión original del ministro de Economía del país vecino, Paulo Guedes.