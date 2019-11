Brian Rodríguez: "Todavía no me creo haber jugado con Suárez y Cavani; es un sueño"

Brian Rodríguez regresó este miércoles a Montevideo con el cuerpo técnico de la selección nacional, para comenzar su licencia luego de terminada la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de jugar su primera temporada con Los Angeles FC.

“Estos partidos ante Hungría y Argentina fueron positivos para todo el equipo y para que lograra conseguir más confianza", dijo el delantero.

Y añadió: "¿Jugar con Cavani y Suárez? Todavía no me lo creo. De chico soñé y lo pude realizar. No tengo palabras".

Brian indicó que "Luis (Suárez) me dijo antes de partido ante Hungría que jugara tranquilo, que siguiera jugando como venía haciéndolo y eso me ayudó muchísimo para soltarme".

"Estamos haciendo un buen trabajo con el Huevo (Lozano) y esperamos seguir por ese camino con las dos bestias en el área (Suárez y Cavani)".

El jugador de Los Angeles FC expresó: "Le contaba a mi viejo de noche, después del partido la relevancia de haber jugado con ellos. Era un sueño de mi familia también y fue un sueño para mí".

Rodríguez sostuvo: "A la selección no vengo a mostrarme, vengo a quedarme con el compromiso de trabajo y cumplir. El Maestro pide marcar primero y luego salir jugando y tratamos de cumplir con su pedido".

El hecho de que estuviera Lionel Messi enfrente, tampoco lo dejó pasar por alto.

"Estaba en el banco y ver a Messi ahí, en la cancha, fue una locura. Nos impresionábamos con los otros compañeros en el banco. Era un sueño deportivo, sumando lo de Suárez y Cavani, y pude enfrentarlo algunos minutos", explicó.