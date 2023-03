Broli: "Hubo una condicionante de la AUF para no llevar con la selección uruguaya a estos partidos a los suspendidos y a los históricos"

Marcelo Broli, el flamante director técnico de la selección uruguaya, de manera interina, que se prepara para dirigir a Uruguay en los amistosos de marzo de fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur, habló este viernes bien temprano a la mañana con Referí.

A punto de cumplir 45 años, este lunes, tomará un desafío importante con la selección mayor.

La lista definitiva se dará a conocer el jueves de la semana que viene con 20 jugadores de campo y 3 arqueros.

Los encuentros amistosos son ante Japón el 24 de marzo a la hora 7.30 uruguaya y contra Corea del Sur el 28 a las 8.

¿Cómo define el estilo Broli de jugar?

¡Pah! Me gusta que los cuadros hablen por el entrenador, no el entrenador. Porque en palabras todos podemos ser maravillosos, pero la realidad es que es mejor que tus equipos hablen por vos. A grandes rasgos me gusta ser un equipo agresivo, tanto cuando la tenés como cuando no la tenés, presionar, recuperar alto para poder atacar. Eso es lo que le trato de transmitir a mis equipos. Después, cuando te encontrás con bloques bajos duros, saber generar los espacios y aprovecharlos.

Foto: Leonardo Carreño.

El DT celeste habló de los partidos amistosos de fecha FIFA que dirigirá

¿En qué se diferencia con el de Diego Alonso?

Ese ejercicio no lo hago, te puedo hablar de mí, pero no diferenciarme con otro.

¿Habló con él luego de que lo nominaran a usted?

Sí. Hablé porque me parecía de orden porque había sido el técnico anterior, pero no por cómo generar la lista ni nada por el estilo. Cuando nos tocó llegar acá a la sub 20, Diego nos trató espectacular con todo su cuerpo técnico y tengo una buena relación

¿Qué implica este desafío para usted?

Primero, es un orgullo representar a mi país en la selección mayor. Ya lo es obviamente ser el entrenador de la sub 20. Entiendo que la AUF tenía la necesitad de cubrir estos partidos y por eso recurrieron a mí, y con mucho profesionalismo, encarar estos dos partidos para que Uruguay tenga una buena performance y podamos ser competitivos.

Tener que llevar a 15 jugadores que estuvieron en el Mundial Qatar 2022 por contrato a estos dos partidos, ¿lo condicionó en algo?

Sí, es una condicionante, pero obviamente estoy para dirigir a estos dos partidos, la base iba a ser el equipo que estuvo en el Mundial y más allá de que eso fuera una condicionante para hacer la lista, la elección iba a ir igual por el mismo camino, no iba a cambiar demasiado.

Foto: Leonardo Carreño.

Broli piensa en Corea del Sur y en Japón

¿Por qué no citó a ningún jugador de la sub 20 que acaba de ser vicecampeona sudamericana con usted?

A los sub 20 los tuvimos dos meses previos al Sudamericano, más un mes en el Sudamericano, o seq que estuvieron tres meses lejos de sus equipos. Hubo algunos jugadores que cambiaron de entrenador y de equipo y entendimos que era necesario que hoy estuvieran en sus clubes. Porque también tenemos un acuerdo con los clubes que los vamos a tener un mes antes del Mundial y quitárselos 15 días, hoy les está costando tener minutos en sus clubes de Primera división, y me parecía que era contraproducente para nuestra preparación para el Mundial. Más allá de que los conozco muy bien, entendemos que lo mejor para su preparación era que compitieran en Primera división y para eso mismo, necesitamos que estén con sus entrenadores en sus clubes y demuestren sus condiciones.

¿Por qué consideró a Brian Rodríguez que no había sido reservado siquiera nunca por Diego Alonso?

En base a los jugadores que teníamos, también yo trato de cubrir lo que a mí me interesa para mi modelo de juego. Yo entendía que necesitaba jugadores por banda, extremos, y Brian Rodríguez ya había tenido participación en la selección y es un jugador que su característica principal es un extremo neto y me interesaba tener cubierta esa zona.

Cavani y Muslera están lesionados. ¿Por qué no están Suárez, Godín ni Cáceres en la lista de reservados?

No quiero hablar de casos particulares, pero la condicionante que hubo de parte de la AUF fueron los suspendidos y después algunos jugadores que por su trayectoria, no era necesario hacerlos viajar por 15 días, están incursionando en nuevos equipos o teniendo continuidad, y la idea es dejar información para el entrenador que tome la selección posteriormente. Esos jugadores ya tienen una trayectoria en la selección que los avala y no necesitan de un partido amistoso para que el próximo entrenador tenga más información de ellos.

@Uruguay

El DT celeste explicó por qué no reservó a los suspendidos y a los históricos

¿Habló con alguno de ellos?

Sí, sí, con alguno hablé y tuve contacto.

¿Con Suárez por ejemplo?

No, con Luis no hablé.

¿Por qué no está José María Giménez, porque él está suspendido por cuatro encuentros, pero por partidos oficiales, por lo que podría haber estado en estos dos partidos?

Sí, ya es una decisión de AUF y ahí no tuve injerencia. Está claro que los jugadores suspendidos son por partidos oficiales. José María Giménez y los suspendidos, podrían haber estado porque son suspendidos para partidos oficiales. Cuando me comunicaron las condiciones, me dijeron que necesitábamos 15 mundialistas que esta etapa no íbamos a usar a los suspendidos ni algunos casos especiales que entendían en la AUF que eran futbolistas que estaban comprobados ya en la selección.

¿Le hubiera gustado contar con alguno de ellos?

Sí, me hubiera gustado porque siempre es lindo, son jugadores de mucha historia, de mucho nivel y siempre es lindo poder dirigir a ese tipo de jugadores.

@selección

Broli se abocará a su regreso de Asia, a preparar a la sub 20

De la lista que usted reservó, ¿hay algún lesionado además de Brian Ocampo y Guillermo Varela?

Hay un tema sanitario, pero sinceramente no voy a hablar del tema. De eso se está encargando sanidad con información de los clubes. Por ahora son esos dos los lesionados.

Por las lesiones, ¿puede haber algún otro jugador del medio local citado?

No, de la lista de reservados saldrá la lista de 23. Obviamente que en base a los estados estados sanitarios, también hay veces que no son lesiones y puede haber determinadas cosas que estén transitando los jugadores y ahí está el entrenador para tomar decisiones.

Por el gran nivel que ha mostrado Matías Arezo hasta ahora en lo local, ¿es descabellado que pueda ser titular?

No te voy a contestar eso, no tengo aún la lista definitiva. Hay que esperar. Todavía tengo cuatro días, estamos evaluando un montón de cosas y después que esté la lista, empezaremos a preparar el equipo. Obviamente que empecé a trabajar algunos nombres, pero hacerlo público no me parece oportuno.

Estás centrado en el Mundial sub 20, ¿pero le hubiera gustado seguir en la mayor?

Nos abocamos seguir a todos los de la sub 20 y por eso los voy a ver en vivo a todos los partidos que puedo. Respecto a seguir en la mayor, no hago ese ejercicio, sé para lo que me contrató la AUF y trato de hacerlo con profesionalismo y voy a dar el máximo de mí para que las cosas salgan bien. La propuesta fue bien clara que era por estos dos partidos. Hay que tratar de aprovecharlos, ser competitivos y ojalá que a Uruguay le vaya bien.

Usted justamente debutó en la selección uruguaya mayor como futbolista con Jorge “Polilla” Da Silva como técnico, que era interino porque dirigía a la sub 20.

Es verdad. Estaba interino en la sub 20 y preparaba el Sudamericano que se iba a jugar en Uruguay. Fue una situación similar a lo que me ocurre a mí. Debuté con Venezuela. Fue una experiencia divina. Estaba en Fénix y llegué con Ligüera y Hornos en esa época y para nosotros fue una experiencia divina. Para mí y para Germán (Hornos) era nuestra primera experiencia porque no había estado nunca siquiera en las juveniles.

Jürgen Klinsmann debutará con Corea del Sur como técnico, ya que lo nombraron en estos días y es un peso pesado.

Tenemos claro que hay cambio de entrenador y vamos a analizar a Corea en el Mundial, pero también teniendo en cuenta las características del entrenador.

¿Cómo ve esos dos partidos ante Corea del Sur y Japón? ¿A qué va a apostar Uruguay?

Son rivales durísimos, los asiáticos son jugadores ágiles rápidos, técnicamente están cada vez mejor y son dos equipos que en el Mundial demostraron que están en un gran nivel. Así que para nosotros es un desafío grande e intentaremos llevar adelante nuestra forma de entender el juego y tratar de que Uruguay sea protagonista en esos dos encuentros.

Lo toma con una responsabilidad importante.

Es una responsabilidad muy grande por lo que significa la selección uruguaya, sobre todo, a nivel Mundial. Por más que sea por estos dos partidos, estar a cargo de ella, me llena de orgullo, pero tengo clara la responsabilidad que tenemos de trabajar y de defenderla.

Nos contaba que habló con Diego Alonso. ¿También mantuvo algún contacto con el Maestro Óscar Tabárez?

No, sinceramente no.