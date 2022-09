Buenas noticias para la nafta y malas para el gasoil: así viene la foto de los combustibles para octubre

En setiembre hubo una baja en el precio de la nafta por primera vez en el año, al tiempo que el precio del gasoil se mantuvo congelado, aun cuando la referencia internacional marcaba nuevamente que debía subir.

¿Qué puede pasar con las tarifas de los combustibles en octubre? Al margen de la evolución del petróleo que se mantiene algo por debajo de los US$ 100, el indicador más importante para Uruguay es la evolución de los precios de referencia en la costa del Golfo de México en EEUU.

Los primeros 18 días de la nueva ventana de medición – entre el 26 de agosto y el 12 de setiembre- mostraron buenas noticias para la nafta que siguió descendiendo. La otra cara de la moneda se da en el gasoil, donde si bien hubo una baja en los valores diarios, todavía el promedio está por encima del mes pasado.

Los datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) y procesados por El Observador indican que el valor medio para el símil de la nafta uruguaya se abarató $ 2,5, y pasó de $ 30,872 a $ 28,269 (-8,5%) respecto al promedio mensual anterior. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Por su parte, el gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI muestra que el precio promedio del litro subió $ 2, y pasó de $ 36,958 a $ 38,960 (+5,4%) en la comparación.

Estos valores son una aproximación a lo ocurrido hasta ahora en el mercado internacional y toman en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en EEUU y el valor del tipo de cambio a nivel local.

En su última evaluación, el gobierno decidió bajar $ 3 el litro de nafta, cuando había espacio para una baja de $ 4, y utilizar ese margen para evitar aumentar el gasoil que se debió encarecer $ 1,3 por litro si se seguían las proyecciones basadas en el Precio Paridad de Importación (PPI).

En los próximos días se deberá esperar a cuál es el resultado de la evolución de los precios internacionales hasta el 25 de setiembre. Si la tendencia se mantiene debería darse un nuevo descenso en las naftas.

El panorama es algo más difuso en el gasoil. Con los valores actuales debería darse una suba, y en caso que se abaratara el valor de referencia, habrá que ver si lo hace en la magnitud necesaria para absorber la brecha que todavía mantiene respecto a su valor en el mercado local. Esto al margen de las estrategias puntuales que pueda adoptar el Poder Ejecutivo, por ejemplo, para como ya lo hizo el mes pasado para no subir el gasoil.

Hoy los valores actualizados a setiembre muestran que el ingreso neto de Ancap está $ 1,07 arriba del PPI en el caso del litro de nafta Súper 95, mientras que en el gasoil 50-S está $ 1,06 por debajo, según datos del ente.

Esta semana el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, recordó que si la empresa hubiera vendido a precio de paridad de importación las ganancias en el mercado monopólico durante el primer semestre hubieran ascendido a US$ 142 millones, muy por encima de los US$ 12 millones que finalmente dio el balance.

“Eso marca que la renta monopólica no es el objetivo del gobierno uruguayo. El objetivo del gobierno es afectar lo menos posible, no abusar de la renta monopólica y tampoco perjudicar las cuentas de Ancap”, afirmó en la Expo Prado.

“El haber no recaudado US$ 130 millones en el primer semestre y US$ 150 millones en el año significa que la caja esta por debajo de lo que podría estar y que los resultados económicos estas por debajo de lo que podrían estar. No nos preocupa, porque nuestra obligación es vender los combustibles al menor precio posible. Y seguir todos los meses la evolución de los precios internacionales es también un motivo de transparencia”, añadió.

Pymes, aranceles y fondo de estabilización

La Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (Claec) celebró la semana pasada en Montevideo un nuevo congreso.

En la declaración final a la que accedió El Observador, se exhortó a las autoridades a “proteger” a las pymes de capital nacional, para lo cual se considera “imprescindible defender a las empresas familiares de la integración vertical”, y revisar la normativa en los países donde esto haya avanzado para “restablecer los equilibrios del sistema”.

En otro de los puntos, se menciona el “incremento” de los aranceles que cobran las tarjetas y que “impacta negativamente” en la rentabilidad de los estacioneros. En ese sentido, se aprobó la conformación de una comisión técnica de trabajo para buscar alternativas, como por ejemplo, sustituir el arancel porcentual por un precio fijo por transacción, además d promover el uso de billeteras electrónicas.

Finalmente, se resolvió “instar a los gobiernos a analizar la constitución de fondos de estabilización de precios de combustibles u otros instrumentos que permitan mitigar la volatilidad, de forma transparente y restringido al cumplimiento de este fin”, dice la declaración que por Uruguay suscribió la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu).