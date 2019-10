Bueno y sus gestos a Nacional: “Lo hice con el corazón, por mi gente, por mi camiseta”

Tiene tatuado el escudo de Peñarol. Una especie de corazón que lo acompaña para el resto de su vida y que le “bombea” energía y pasión por sus colores. El destino lo pondrá el fin de semana, por primera vez en su carrera profesional, en el Gran Parque Central para enfrentar a Nacional al que definió como “el rival de toda la vida”.

Carlos Bueno, delantero de Cerro Largo que el domingo a la hora 19 enfrenta a los tricolores por la novena fecha del Torneo Clausura, sabe lo que le espera por su identificación con Peñarol y lo dejó claramente reflejado en la charla con Referí.

¿Es la primera vez que jugará en el Parque Central, o ya estuvo allí cuando integraba las divisiones formativas de Peñarol?

Me estaba acordando que en juveniles jugué una vez. Fue un partido de Quinta división, hace como 20 años. ¡Pahhh! Ni recuerdo cómo me fue. No sé si empatamos o perdimos. Hace muchos años.

Para usted, que está tan identificado con Peñarol, ¿qué significa jugar el domingo en el Parque?

Para mí es un partido más, como tantos, solamente que va a ser diferente porque estoy identificado con Peñarol, y porque sé que ellos, ahí, a ningún jugador de Peñarol lo quieren. Pero para mí es un partido más, los puntos valen lo mismo. El entorno es diferente cuando jugás contra un grande a estadio lleno.

Tiene claro que lo recibirán de forma especial.

Sí, obviamente sé que no voy a ser bien recibido desde el primer instante, desde que me baje del ómnibus, pero no es un problema mío, es un problema de ellos. Yo iré a jugar al fútbol y a ganar, por lo otro no sé que podrá pasar.

Está claro que nadie sabe cómo va a reaccionar hasta tanto no se enfrente a una situación. ¿Pero se puso a pensar cómo puede llegar a reaccionar ante posibles insultos que bajen de la tribuna?

No. No se me ocurre. No se me pasa por la cabeza realizar algún tipo de gesto, como tampoco lo que pueda salir de mí. Tampoco me hago cargo. Sé muy bien el poco cariño que me tiene esa gente pero como dije, no sé cómo voy a responder. Trataré de ser lo más ubicado posible. Sé que va a ser durísimo, que voy a recibir insultos pero dependerá de mi. Va a ser difícil, pero trataré de ir a jugar al fútbol.

Como contrapartida, en la última fecha le tocará visitar el Campeón del Siglo.

Hoy soy de Cerro Largo y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Tuve un ayer muy lindo y mañana no sé qué va a pasar, pero hoy trataré de ir a ganar, respetando al rival. Ahora me toca el rival de toda la vida y hasta el día que me muera va a ser mi rival. En la última fecha iré al Campeón del Siglo a jugar contra el equipo que amo.

¿El partido con Nacional es una de las últimas opciones que tiene Cerro Largo para volver a la pelea por el Clausura?

Hemos bajado, hemos perdido puntos y ellos son el rival a vencer. Necesitamos seguir arriba en la Tabla Anual para llegar al final del torneo con una ubicación que nos permita lograr el objetivo de clasificar a una copa internacional. Nos estamos preparando para eso. Hay que ser inteligentes y respetar al rival, pero vamos con la idea de salir a ganar.

Generalmente Nacional en el Parque le tira el peso de su camiseta al rival. ¿Cerro Largo debe tomar precauciones y la idea es salir a plantarse y jugar?

Siempre hay que tomar precauciones porque no somos ni peores ni mejores que nadie. El fútbol uruguayo es muy parejo. La precaución es lo primero que hay que tomar pero insisto somos de ir a buscar los partidos y no esperar que nos anoten un gol para ir a buscar. Y eso es lo bueno, que generamos. Conocemos bien al rival, lo vemos todos los fines de semana. En porcentajes tenemos un 50% y 50% de posibilidades de ganar el partido. La ventaja que tienen ellos es jugar en su casa. Corre todo a favor, arbitraje, la gente, y sé muy bien por qué lo digo.

Visto lo que expresa, ¿usted es de prestar atención al árbitro que se designa para el partido en el Parque?

No sé, pero sé lo que te digo, que cuando jugás de local sé que el arbitraje va a pesar para vos y me ha pasado últimamente. No quiero criticar al arbitraje pero es algo normal que cuando un grande juega de local y necesita ganar, puede pasar que la cancha se incline un poco. Tratamos de no pensar en eso. Pero esas cosas, cuando ocurren, generan una molestia grande.

Cuando mira atrás, ¿se arrepiente de algún gesto o alguna provocación que realizó o hizo lo que sentía?

Uno hace siempre lo que siente y lo que hice fue lo que sentía en el momento y luego viene el tiempo de arrepentimiento cuando uno crece. Soy fanático de Peñarol y me muero por Peñarol, y lo que hice lo hice con el corazón, por mi gente, por mi camiseta. Quedará en cada uno como lo cataloga. He dicho muchas veces que me he arrepentido de cosas pero mi fanatismo no lo va a cambiar nadie. Cada uno lo mide como quiera. A los que tenía que pedirle disculpas ya lo hice. Pero hasta que me muera voy a seguir siendo hincha de Peñarol.