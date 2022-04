Bustillo expresó a embajador turco la "profunda molestia" de Uruguay ante el gesto racista de su canciller

El canciller Francisco Bustillo se reunió este lunes con el embajador de Turquía, Hüseyin Müftüoğlu, para pedirle explicaciones por la actitud de su ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, que el sábado luego de inaugurar la embajada de su país en Montevideo dirigió un gesto racista a un grupo de integrantes de la comunidad armenia local.

Çavuşoğlu se dirigió a los manifestantes haciendo con su mano el símbolo de los Lobos Grises, una organización paramilitar nacionalista de ultraderecha turca, prohibida en varios países de Europa y acusada de racista y de, entre otras cosas, hostigar y atentar contra los que reclaman un reconocimiento oficial de Turquía al genocidio activado en 1915 que se cobró la vida de casi dos millones de armenios.

Fuentes diplomáticas confirmaron a El Observador que Bustillo le reiteró al embajador la "profunda molestia" del gobierno uruguayo por la actitud del ministro. El diplomático turco ensayó una explicación sobre el gesto, "tomó nota" de la molestia y se retiró sin hacer declaraciones.

El domingo, Bustillo ya había plasmado la condena del gobierno uruguayo a la actitud del canciller turco, durante su oratoria en el acto de conmemoración del genocidio. Al mismo tiempo, el presidente Luis Lacalle Pou calificó de "lamentable" el suceso, y despegó el acercamiento comercial a Turquía de la discusión sobre el rol de ese país en la persecusión del pueblo armenio.

La fecha

Por otra parte, Çavuşoğlu, que llegó para acordar los términos de referencia para negociar un tratado de libre comercio (TLC) entre su país y Uruguay, tenía la intención de estar en Uruguay el domingo 24, la fecha exacta en que los armenios conmemoran el genocidio, lo que habría supuesto una problema mayor.

Fuentes oficiales indicaron que Bustillo intercedió para que ello no ocurriera. En esa versión coincidió la cónsul honoraria de Armenia en Uruguay, Alicia Aprahamian.

También la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, que de todos modos espera que Bustillo dé las explicaciones correspondientes en el Parlamento ante lo que definió como una "provocación directa" del canciller turco a la comunidad armenia uruguaya.

Además de responder cuál fue la postura oficial expresada al embajador turco, la senadora pedirá saber por qué el Poder Ejecutivo no dispuso de otra fecha para la llegada del ministro turco, sabiendo que iba coincidir con los días de recordación del genocidio.

Más allá de que el canciller finalmente no llegó en el día exacto de la conmemoración del genocidio, la coincidencia en las fechas causó malestar en la colectividad armenia, y esa molestia se hizo más visible a partir de la provocación de Çavuşoğlu.

"Uruguay aceptó a Çavuşoğlu pensando que podían ser civilizados. La comunidad armenia habló con Bustillo y le comunicó sobre el verdadero interés, sabiendo que venía además en una época especial. Y bueno, a la realidad me atengo. Que vea el Uruguay lo qué pasó", afirmó Aprahamian. "Que no se olvide el canciller Bustillo y todos los que están hoy en el gobierno, las palabras de Artigas: 'No vender el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad'", agregó.

Montevideo fue la primera parada del ministro en su gira por Latinoamérica. Luego de Uruguay se trasladó a Brasil, desde donde continuará hacia Colombia, Ecuador y Panamá.