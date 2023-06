Caos en la salida de Buquebus a Buenos Aires para ver la final del Mundial Sub 20: 12 horas arriba del barco sin poder bajar

La noche del sábado y la mañana de este domingo fueron de caos en el Puerto de Colonia, ya que 650 pasajeros estuvieron 12 horas dentro del buque Atlantic III, de Buquebus, que no zarpó por razones climáticas, y denunciaron a la empresa ante Prefectura por "retenerlos en el buque contra su propia voluntad", según consta en la denuncia oficial presentada ante las autoridades, y difundida en Twitter por el periodista Marcos Silva, que se encontraba en el lugar entre los pasajeros.

El barco que debía salir a las 20.30 del sábado con destino a Buenos Aires no zarpó. El estrés de los pasajeros se compartió en las redes sociales, en donde varios de ellos subieron videos reclamando que la empresa no les dio respuestas por varias horas. "Es inadmisible lo que pasó en Buquebus, 12 horas parados, la gente está ansiosa y la empresa recurrió a traer a Prefectura porque no tiene respuesta", dijo un usuario, "secuestrados por Buquebus en Colonia", sostuvo otro, en Twitter.

En las imágenes se puede ver a cientos de personas paradas reclamando contra el personal de la empresa de transporte, así como a varias personas sentadas o acostadas en el piso. Muchos de ellos llegaron al puerto coloniense con la intención de cruzar al país vecino para ver la final del Mundial sub 20 que Uruguay disputará este domingo contra Italia en La Plata.

Según contó un pasajero a El Observador, desde la empresa les explicaron que por la intensidad del viento era imposible que el barco se moviera del muelle sin peligro a la hora que debía partir.

Los viajeros pasaron la noche en el buque. Varios de ellos firmaron una denuncia formal en la que sostuvieron que "siendo las 04.45, el capitan del buque en ningún momento nos informó de la situacion existente en el barco y recién a esta hora (5 am cuando se presentó la denuncia) nos informa que no podemos descender del mismo y saldremos a las 7 de la mañana reteniéndonos en el buque contra de nuestra volundad. Hay niños y personas mayores, al principio no nos ofrecian nada para comer ni tomar, si no fuera que se presenta personal de prefectura a hablar con la empresa no nos ofrecen nada. En todo momento nos mintieron en la cara".

En el escrito, además, reclamaron ante Prefectura que la empresa debería hacerse responsable por las pérdidas de dinero causadas por gastos de hoteles y vuelos.

Festejo en Colonia

Luego de que la gente bajara del barco en la mañana, el Puerto de Colonia se llenó de gente, ya que había pasajeros en la terminal que debían embarcar en el buque de Colonia Express programado para la hora 10 de este domingo.

Sobre esa hora, quienes esperaban desde la noche del sábado poder viajar a Buenos Aires comenzaron a festejar, ya que en las ventanas del puerto pdieron ver al barco Silvia Ana, arribando. Desde Buquebus se les aseguró que una vez ese barco llegara, todos tendrían prioridad a la hora del embarque, comentaron pasajeros a El Observador. Ahora, esperan mientras la gente que viajó desde Buenos Aires a Colonia desembarca, para luego poder subir.

El Observador intentó comunicarse con la empresa, pero no obtuvo respuesta.