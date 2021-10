Carrasco cuestionó a Tabárez: "sería exitoso para Haití"; y afirmó que Gallardo le copió parte de su modelo

El exdirector técnico de la selección uruguaya, Juan Ramón Carrasco, brindó una entrevista al portal argentino Infobae previa al partido entre Argentina y Uruguay por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, que terminó con victoria de los albicelestes por 3-0 este domingo en el Monumental de Núñez, y entre otras cosas, criticó el proceso de Óscar Tabárez al frente del combinado.

Consultado acerca de si estaba de acuerdo con el largo proceso que lleva adelante el Maestro con la celeste, Carrasco contestó: "Es un proceso no malo, pero tampoco exitoso. La gente uruguaya cree que es un éxito, pero no lo es. Se dejan convencer por el periodismo de turno. En 14 años con Tabárez como entrenador sólo se ganó una Copa América (2011). No hay excusas. Fueron muchos años de Tabárez y se ganó muy poco. No se sale campeón hace 10 años. El caballito de batalla que ponen como excusa es que se clasifica para todos los Mundiales, pero antes era mucho más difícil jugar una Copa del Mundo. Es un proceso serio, pero no exitoso".

A su vez, respecto a si se encontraba satisfecho en lo futbolístico, JR dijo: "No, deja mucho que desear. Para el poderío futbolístico que tiene Uruguay, con jugadores que se destacan en Europa, siempre termina cuarto en las Eliminatorias y no gana un torneo hace una década. Tal vez sería exitoso para el seleccionado de Haití, pero no para el de Uruguay".

Teniendo en cuenta que la entrevista fue previa al partido, y ante la consulta de cómo veía el clásico ante Argentina, Carrasco indicó que veía "al equipo de Scaloni siendo protagonista. Hay uruguayos que no son de la filosofía del entrenador. Tabárez se asemeja a Russo por su estilo de juego. Son técnicos de respuestas. No significa que sean malos entrenadores o que no puedan ganar. La característica que tienen los uruguayos es para que los dirija Gallardo, con jugadores rápidos y de buen pie como Vecino, Valverde y Bentancur. No es gestión solo ponerlos, sino entrar a la cancha y hacerlos trabajar".

Entonces se le preguntó cómo se puede trabajar si a esos jugadores los tiene poco tiempo. La respuesta no tardó en llegar: "Aprovechalos e inculcáles tu enseñanza, como si fuera un curso acelerado de idiomas y de computación, pero referido al fútbol. Tenés que saber trabajar con esas características de jugadores, que no son para nada fáciles".

Asimismo, Carrasco recordó su pasaje como entrenador de la selección uruguaya.

Según JR, el Muñeco Gallardo le copió muchas cosas como técnico de cuando él lo dirigió en Nacional

"Fue buenísimo, sobre todo en la parte de darle un patrón y una identidad de juego al equipo. También, de perder un poco el miedo. La gente se identificaba muchísimo, porque fue algo histórico. Yo atravesaba por un muy buen momento en Fénix, que era mi primera experiencia como DT. Había tres o cuatro nombres pesados y a través de varias encuestas en los medios de comunicación, la gente votó por mí. Por el furor de los hinchas, me llevaron a comandar el seleccionado", sostuvo.

Consultado por qué dejó su cargo como seleccionador celeste, contestó: "Arrancamos las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006 ganándole 5 a 0 a Bolivia. Luego, perdimos con Paraguay por 4 a 1. En el tercer partido, empatamos con Brasil en Curitiba 3 a 3, le ganamos a Chile en Santiago y, después, caímos con Venezuela en el Centenario por 3 a 0. Fue la debacle el último partido, porque todo el estadio nos chifló. Al término de la derrota, me citaron los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la idea de cesarme. Les pedí que me dieran dos oportunidades más para reivindicarme, y a cambio les daba mi palabra de que renunciaba si me iba mal".

Y agregó: "Durante el cónclave matutino, me dijeron que sí. A la tarde, la prensa metió presión y por la noche, me llamaron por teléfono para decirme que no seguía más. Lamentablemente, fue una etapa que no pude terminar y quedó pendiente".

"Gallardo me copió muchas cosas"

En la extensa entrevista, Carrasco también habló de su temporada en Nacional cuando dirigió a Marcelo Gallardo como futbolista y consiguieron el título del Campeonato Uruguayo 2010-11.

"El estilo de juego de Gallardo se asemeja al de Carrasco, porque fui el último entrenador que lo dirigió. En Nacional, Marcelo estuvo mucho tiempo sin jugar, producto de una lesión, y se pasaba todos los entrenamientos observando los trabajos tácticos. Muchas de las cosas que hoy lleva a cabo son copiadas de mí y estoy orgulloso de que las haya aprendido cuando estuvo en Uruguay", dijo Carrasco.